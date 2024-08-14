"الطيران" يستحوذ على 21.5 مليار ريال من إنفاق زوار المملكة في 2023

وأفادت وزارة السياحة أن إجمالي إنفاق السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج خلال العام الماضي 2023م، تجاوز (141 مليار ريال)، حيث كان الإنفاق على مرافق الضيافة الأعلى بين أوجه الإنفاق، بإجمالي إنفاقٍ بلغ (45 مليار ريال)، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي للإحصائيات السياحية لعام 2023م الذي أصدرته الوزارة.