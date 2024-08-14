"الطيران" يستحوذ على 21.5 مليار ريال من إنفاق زوار المملكة في 2023

جاء الإنفاق على النقل والطيران في المركز الثاني من إنفاق الزوار الوافدين إلى الملكة من الخارج، بإجمالي 21.5 مليار ريال في العام الماضي 2023.
وأفادت وزارة السياحة أن إجمالي إنفاق السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج خلال العام الماضي 2023م، تجاوز (141 مليار ريال)، حيث كان الإنفاق على مرافق الضيافة الأعلى بين أوجه الإنفاق، بإجمالي إنفاقٍ بلغ (45 مليار ريال)، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي للإحصائيات السياحية لعام 2023م الذي أصدرته الوزارة.
وذكرت الوزارة بحسب التقرير السنوي أن إنفاق السياح الوافدين على التسوّق خلال العام الماضي تجاوز 25.5 مليار ريال، فيما بلغ الإنفاق على المواصلات والتنقل ما يقارب 21.5 مليار ريال، فيما بلغ الإنفاق على المأكولات والمشروبات ما يقارب (19.4 مليار ريال)، وتجاوز الإنفاق على الأغراض الأخرى مبلغ 25.5 مليار ريال، وتجاوز إنفاق السياح الوافدين على الترفيه مبلغ (4.0 مليارات ريال).
يُذكر أن عدد السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج خلال عام 2023م، تجاوز (27 مليون سائح) وبلغ إجمالي إنفاقهم أكثر من (141 مليار ريال)، كما تجاوز عدد السياح المحليين والوافدين خلال العام الماضي (109 ملايين سائح).