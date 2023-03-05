بالصور.. "السرير الطائر" هكذا ستكون مقاعد الطائرة خلال عامين.. والتكلفة تتخطى 10 مليارات ريال

ويوجد سبعة خيارات مختلفة للجلوس، مثل سرير بطول 220 سنتيمترًا بدل مترين فقط، أو مساحة إضافية للعمل مع طاولة كبيرة وتلفاز بشاشة أكبر (27 بوصة)، أو مقعد بجوار النافذة مع "درجة عالية من الخصوصية"، أو مساحة رائعة في الصف الأمامي أو جناحين متصلان يمكن تحويلهما إلى سرير مزدوج في مقصورة خاصة، عن طريق إزالة الحاجز بين المقعدين.