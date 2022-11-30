أرقام "قمة السفر".. "الخطيب": استقبلنا 55 وزيرًا و60 سفيرًا و8 آلاف مشارك

وأضاف: يشرّفني كوزير للسياحة في المملكة العربية السعودية استضافة هذا الحدث المهم، وبالتأكيد فإنّ مشاركتكم هي التي حققت نجاح هذه الاستضافة.

ووجّه الخطيب الشكر إلى "أرنولد" – الرئيس التنفيذي لمجلس السفر العالمي - الذي بنى علاقة وطيدة مع المملكة وشعبها، حيث زارنا 3 مرات خلال الـ18 شهرًا الماضية، وسيزورنا للمرة الرابعة العام القادم بالتأكيد، وجوليا – رئيس المجلس - لعملها الدؤوب في بناء هذه الشراكة الحيوية بين القطاعين العام والخاص وجمع الأطراف المعنية في قطاع السياحة لهذه القمّة.