مشاهد من شواطئ جازان.. تجربة استثنائية تجمع الأهالي والزوار في أحضان الطبيعة

وتتميّز المنطقة بشواطئها وسواحلها التي تتلاقى فيها روعة الطبيعة مع سحر البحر الأحمر، وجعلت المياه الصافية والرمال البيضاء الناعمة من هذه الشواطئ مكانًا مثاليًا وجاذبًا للعديد من الزوار الباحثين عن الهدوء والاستجمام.