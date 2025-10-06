"ميغارباني" الرئيس العالمي للنمو في مجموعة لوريال: السعودية من أسرع أسواق الجمال نموًا في العالم.. و51٪ من موظفينا مواطنون

أكد فابريس ميغارباني، الرئيس العالمي للنمو في مجموعة "لوريال"، أن السوق السعودي يمثل أحد أهم المحركات الإقليمية لنمو المجموعة، مشيرًا إلى أن المملكة باتت اليوم من أسرع أسواق الجمال نموًا على مستوى العالم، بفضل التحول الاقتصادي، وتمكين المرأة، ووعي جيلٍ جديد يرى في الجمال وسيلة للتعبير عن الذات.