بالصور.. موقع "نهاية العالم" قُرب الرياض ينبغي للجميع زيارته.. تعرَّف عليه

"تشعر بأنك نقطة في كون فسيح.. وأنك وصلت إلى حافة ونهاية العالم حيث لا يوجد شيء بعد هذه النقطة".. هذا ما قاله مدوِّن السفر السعودي عبدالعزيز الدمخ، مضيفًا: "وربما يراودك الفضول حول ماهية المنظر الذي ستطلُّ عليه من حافة العالم".
ويصف مدون السفر هذا الموقع لشبكة (سي إن إن) بأنه "جميل، ولا يمكن نقله بالصورة؛ إذ يمكن مشاهدة الإبل أو الخيام في الأسفل أشبه بنمل، أو نقاط سوداء لصِغَرها، وبُعدها عنك".
وبحسب موقع "Visit Saudi" الإلكتروني، يبعد موقع "نهاية العالم"، أو كما يُعرف بـ"جبل فهرين"، نحو 90 كم عن العاصمة الرياض، ويُعدُّ جزءًا من منحدرات طويق الشاسعة الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر وسط السعودية التي كانت تطلُّ قديمًا على طريق تجاري قديم، يُستخدم لعبور شبه الجزيرة العربية من اليمن إلى بلاد الشام وبلاد فارس.
ويستطيع المتجول أن يسلك أحد الدروب المؤدية إلى القمة، ويتجاوز تضاريسها الوعرة، وصعوبات تسلُّقها. كما يُنصح متسلقو حافة العالم بارتداء أحذية تسلُّق آمنة خلال اجتيازهم مساراتها الضيقة.
ويستغرق التسلق إلى "نهاية العالم" عادة بين 15 و30 دقيقة للوصول إلى قمة تطلُّ على العديد من المناظر الطبيعية الأخَّاذة.
وفي حال كنت تود مشاهدة إطلالاتها الساحرة، فينصحك "الدمخ" بزيارتها خلال فصل الشتاء، وتحديدًا لدى غروب الشمس.
ويمكن ممارسة العديد من الأنشطة المختلفة، مثل مشاهدة النجوم، والتخييم، والشواء، واكتشاف بعض الكهوف، والنزول بالحبال إلى أجزاء منها.. وغيرها.
وحازت هذه المشاهد إعجاب العديد من الأشخاص بسبب جَمال الموقع وهيبته؛ ما يجعل العديد من الأشخاص يخططون لزيارته قريبًا.
وأوضح مدوِّن السفر أن بعض الأشخاص قد يرون زيارة قمة حافة العالم يشوبها بعض التهور والجنون.