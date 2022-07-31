بالصور.. موقع "نهاية العالم" قُرب الرياض ينبغي للجميع زيارته.. تعرَّف عليه

وبحسب موقع "Visit Saudi" الإلكتروني، يبعد موقع "نهاية العالم"، أو كما يُعرف بـ"جبل فهرين"، نحو 90 كم عن العاصمة الرياض، ويُعدُّ جزءًا من منحدرات طويق الشاسعة الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر وسط السعودية التي كانت تطلُّ قديمًا على طريق تجاري قديم، يُستخدم لعبور شبه الجزيرة العربية من اليمن إلى بلاد الشام وبلاد فارس.