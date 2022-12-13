4500 ريال إنفاق كل زائر أجنبي للمملكة خلال عام 2022 ... هنا التفاصيل

أكد أحمد الخطيب، وزير السياحة أن القطاع تمكن من التعافي بنسبة 60% مقارنة بـ2019، حيث بدأ الإقبال يزيد على السفر، وتمكن أيضًا من استعادة 200 مليون وظيفة في العالم مقارنة بـ60 ألف وظيفة خسرها أصحابها أثناء الجائحة.
وبين أن المملكة تمكنت من تحقيق أرقام تاريخية فيما يتعلق بأعداد الزوار وحجم الإنفاق على السياحة، مشيرًا إلى أن القطاع شهد تحسنًا كبيرًا هذا العام أكثر مما كان متوقعًا له، ولكن النتائج تظهر أن قطاع السفر والسياحة سيزيد عن معدل النمو المتوقع، وتوقع زيادة عدد السياح في المملكة بنسبة 300% في عام 2030.
وأضاف الخطيب أنه سيتم افتتاح 12 ألف غرفة فندقية في المملكة خلال عام 2022، وهو ما يمثل أعلى معدل عالميًا.
وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الاستثمار السعودية أن إنفاق السياح الدوليين في المملكة قفز إلى 27 مليار ريال في الأشهر الستة الأولى من العام 2022، بما يعادل إنفاق كل زائر دخل المملكة 4500 ريال تقريبًا، وذلك بعد زيادة في عدد السياح الوافدين إلى 6.1 ملايين سائح.
وقد تقدمت المملكة 10 مراتب لتصل إلى المرتبة 33 في مؤشر تنمية السياحة والسفر.