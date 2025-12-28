8 آلاف سعودي وخليجي يسافرون إلى دبي يوميًا في 2025

واصلت إمارة دبي تحقيق أرقام سياحية قياسية خلال عام 2025، مدعومة بتدفقات يومية كثيفة من السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس قوة الطلب الإقليمي على الإمارة كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة.
وأظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن دبي استقبلت 17.55 مليون سائح دولي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر 2025، مسجلة نموًا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 16.79 مليون سائح.
وسجل شهر نوفمبر وحده استقبال نحو 1.85 مليون سائح دولي، بمعدل يومي تجاوز 61.6 ألف سائح، ما يؤكد الزخم المتواصل في حركة السياحة الوافدة إلى الإمارة مع اقتراب موسم الذروة.
وتصدّرت أوروبا الغربية قائمة المناطق المصدّرة للسياح إلى دبي، مستحوذة على 21% من إجمالي الزوار، بعدد فاق 3.65 ملايين سائح.
وفيما يخص السوق الخليجي، أظهرت البيانات أن دول مجلس التعاون الخليجي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 16% من إجمالي الزوار، وبنحو 2.75 مليون سائح، بمعدل يومي يتخطى 8 آلاف سائح خليجي، يتصدرهم السياح السعوديون، ما يؤكد استمرار قوة الحركة السياحية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
وحلّت جنوب آسيا ثالثًا بنسبة 15% وبنحو 2.6 مليون سائح، تلتها روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنسبة مماثلة بلغت 15% وبأكثر من 2.58 مليون سائح.
كما استقبلت دبي نحو 1.95 مليون سائح من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 11%، فيما بلغت حصة شمال وجنوب شرق آسيا قرابة 9% بما يعادل 1.64 مليون سائح.
وسجلت الأمريكتان نحو 1.23 مليون سائح بنسبة 7%، مقابل 774 ألف سائح من أفريقيا بنسبة 4%، في حين بلغت حصة منطقة أسترالاسيا نحو 357 ألف سائح بنسبة 2%.