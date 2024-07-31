"والش": الشرق الأوسط يشهد زيادة مطردة في عدد الرحلات الجوية والمسافرين

وأضاف "والش" مع انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس: "هناك دور مهم لصناعة الطيران في دعم البطولة الأولمبية من خلال جمع العديد من الرياضيين والمشجعين والمسؤولين معًا. إنه تذكير رائع بكيفية تحويل الطيران لعالمنا الكبير جدًّا إلى مجتمع صغير، ونتمنى لفرنسا كل النجاح كمضيف للألعاب. ونشجع جميع الرياضيين الذين سيُظهرون أفضل ما في المساعي الإنسانية على مدى الأسابيع المقبلة".