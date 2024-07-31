"والش": الشرق الأوسط يشهد زيادة مطردة في عدد الرحلات الجوية والمسافرين

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" في تقريره الشهري أحدث إحصائيات حركة السفر الجوي العالمي للفترة من 1 إلى 30 يونيو الماضي.
وتفصيلاً، أكد الاتحاد أن الطلب الإجمالي على السفر الجوي ارتفع في يونيو 2024 بنسبة 9.1% مقارنة بشهر يونيو 2023، وارتفعت السعة الإجمالية المقاسة بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر بنسبة 8.5% على أساس سنوي، وارتفع الطلب على الرحلات الدولية بنسبة 12.3% مقارنة بشهر يونيو 2023، وارتفعت السعة بنسبة 12.7% على أساس سنوي، وارتفع الطلب المحلي بنسبة 4.3% مقارنة بشهر يونيو 2023، وارتفعت السعة بنسبة 2.1% على أساس سنوي.
وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: "لقد ارتفع الطلب في جميع المناطق مع بدء موسم السفر الصيفي في الشمال في يونيو. ومع تأخر نمو القدرة الإجمالية عن الطلب شهدنا متوسط معامل تحميل قوي للغاية، بلغ 85% في كل من العمليات المحلية والدولية". وأوضح أن العمل بمثل هذه العوامل المرتفعة للحمل أمرٌ جيد وصعب في الوقت نفسه؛ وهذا يجعل من المهم للغاية لجميع أصحاب المصلحة العمل بمستويات متساوية من الكفاءة لتقليل التأخير، وتوصيل المسافرين إلى وجهاتهم في الموعد المحدد.
وأضاف "والش" مع انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس: "هناك دور مهم لصناعة الطيران في دعم البطولة الأولمبية من خلال جمع العديد من الرياضيين والمشجعين والمسؤولين معًا. إنه تذكير رائع بكيفية تحويل الطيران لعالمنا الكبير جدًّا إلى مجتمع صغير، ونتمنى لفرنسا كل النجاح كمضيف للألعاب. ونشجع جميع الرياضيين الذين سيُظهرون أفضل ما في المساعي الإنسانية على مدى الأسابيع المقبلة".
وفيما يخص التوزيع الإقليمي - أسواق الركاب الدولية فقد أظهرت جميع المناطق نموًّا قويًّا لأسواق الركاب الدولية في يونيو 2024 مقارنة بيونيو 2023؛ إذ ظل نمو شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قويًّا مع زيادة بنسبة 22.6% على أساس سنوي في الطلب، وزادت السعة بنسبة 22.9% على أساس سنوي، وكان مسار إفريقيا وآسيا هو أسرع ثنائي إقليمي توسعًا؛ إذ نما بنسبة 38.1%.
وشهدت شركات الطيران الأوروبية زيادة بنسبة 9.1% على أساس سنوي في الطلب، وزادت السعة بنسبة 9.8% على أساس سنوي.
كما شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 9.6% على أساس سنوي في الطلب، وارتفعت السعة بنسبة 9.4% على أساس سنوي.