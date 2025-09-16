"حياكم في أبوظبي" تطلق الموسم الثاني من حملة "العين: واحة تنبض بالحياة"

أطلقت الهوية السياحية “حياكم في أبوظبي” التابعة لدائرة الثقافة والسياحة، الموسم الثاني من أفلام حملتها “العين: واحة تنبض بالحياة”، بمشاركة عبيد البدور وسالم العطاس.
ويخوض الصديقان تجارب جديدة في “دار الزين”، من تسلق أشجار النخيل والتزلج على الرمال، إلى التجديف عند سفح جبل حفيت والتحليق مع “صقور الإمارات للطيران”، إضافة إلى جلسات علاجية وتجارب ضيافة محلية.
وتهدف الحملة إلى إبراز منطقة العين كوجهة تجمع بين الثقافة الأصيلة والمغامرات العائلية والطبيعة الخلابة، بما يجعلها محطة سياحية مميزة للزوار من مختلف الأعمار.