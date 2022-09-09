شركة البحر الأحمر تعلن نجاح تجربة تشغيل المطار الجديد

وأكدت مساعدة مدير الصحة والسالمة بمشروع المطار في شركة البحر الأحمر مشاعل العشوان، أن ما تحقق يعد نجاحًا باهرًا، مشيرة إلى أنه تم تسليم ساحة الطيران بالمطار في وقت قياسي مع تحقيق "معدل صفر حـوادث مهدرة للوقت".