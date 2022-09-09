شركة البحر الأحمر تعلن نجاح تجربة تشغيل المطار الجديد

كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير عبر منصتها على تويتر، نجاح تجربة الهبوط والإقلاع على المدرج الرئيسي بمطار البحر الأحمر الدولي.
وأوضحت أنه تم اختبار وتفعيل أجهزة المساعدات الملاحية بالمطار، كما تمت تجربة الإقلاع والهبوط على المدرج الخاص به.
وأكدت مساعدة مدير الصحة والسالمة بمشروع المطار في شركة البحر الأحمر مشاعل العشوان، أن ما تحقق يعد نجاحًا باهرًا، مشيرة إلى أنه تم تسليم ساحة الطيران بالمطار في وقت قياسي مع تحقيق "معدل صفر حـوادث مهدرة للوقت".
وقال مساعد المدير العام لمشاريع البنية التحتية للمطار، عمار غيث: إن اختبار الطيران يعد أحد متطلبات تشغيل المطار، ويتم تكراره عادة كل 6 أشهر لمعاينة أنظمة المطارات الخاصة.