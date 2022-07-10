إجازة الأضحى رفعت أسعار تذاكر الطيران لمستويات غير مسبوقة… إسطنبول تخطت 10 آلاف ريال

من جانبه يقول مدير السياحة بالشركة العربية لخدمات المسافرين توفيق أبو الوفا إن هناك توجهًا نحو تبليسي - جورجيا، حيث تتراوح أسعار التذاكر بين 2000 إلى 3000 ريال سعودي، وهي تسجل ارتفاعًا ملحوظًا، وخاصة سعر الطيران الاقتصادي، بسبب الطلب الكبير على السفر، وتقليص الشركات تشغيل خط جورحيا، كما أن موسم السفر والإجازات تزامن هذا الموسم مع عيد الأضحى المبارك، واتجاه بعض الشركات لرفع أسعار التذاكر تدريجياً لتعويض الخسائر التي تعرضت لها بسبب «الجائحة».