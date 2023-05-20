المنظمة العربية للسياحة تنهي مشاركتها في اجتماع القمة العربية بجدة

وأشار آل فهيد إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قادة الدول العربية لخدمة مصلحة الأمة العربية على المستويين السياسي والاقتصادي خصوصًا بعد الظروف التي تعرض لها القطاع السياحي من جراء جائحة كورونا كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن القطاع السياحي يشهد اهتمامًا ملحوظًا من قِبل الحكومات العربية، حيث قدمت حوافز ومنحًا لدعم القطاع وإن القمم العربية صدر عنها الكثير من القرارات التي تتعلق بهذه الصناعة الكبرى لتحقيق التنمية السياحية وتقديم تسهيلات الدخول فيما بينها لتحقيق التكامل والتنسيق بين جهود الدول العربية لزيادة مردودها الاقتصادي على دولهم، موضحًا أن القمة اعتمدت الاستراتيجية العربية للسياحة وأن تكون مرجعية التنفيذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية والتي يسعى قادة الدول العربية من خلال الاستراتيجية العربية للسياحة من خلال البرامج التي تحتويها لتعزيز السياحة العربية البينية.