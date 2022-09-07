ما هي مهن المقيمين بدول الخليج "غير المسموح" لها بدخول السعودية بتأشيرة سياحة؟

وبخصوص عدد السكان في الدول الأعضاء؛ فهناك 35 مليونًا في المملكة العربية السعودية، و9.3 ملايين نسمة في دولة الإمارات المتحدة، وفي سلطنة عمان 4.6 ملايين نسمة، وفي دولة الكويت 4.5 ملايين نسمة، وفي قطر 2.8 مليون نسمة، والبحرين 1.5 مليون نسمة، حين يبلغ عدد المقيمين 22 مليون شخص.