ما هي مهن المقيمين بدول الخليج "غير المسموح" لها بدخول السعودية بتأشيرة سياحة؟

خلت قائمة المسموح لهم من قبل وزارة السياحة السعودية، من المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي "شنغن" والمملكة المتحدة، بالحصول على التأشيرة السياحية، من ثلاث مهن وهي: "سائق، وممرض، وعامل".
وكانت وزارة السياحة السعودية قد أعلنت عن منح هذه التأشيرة السياحية التي تسمح للمقيمين في إحدى دول مجلس التعاون بدخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونية، والتقديم عليها من خلال موقع: visitsaudi.com/visa، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر؛ بحسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية".
ويتضمّن ذلك أقارب حاملي تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.
ويبلغ إجمالي عدد السكان في مجلس التعاون في عام 2020 حوالي 57 مليون نسمة، وتعادل كثافة السكان في الخليج نسبة 7.9% بما يعادل في المتوسط مليون شخص سنويًّا.
وبخصوص عدد السكان في الدول الأعضاء؛ فهناك 35 مليونًا في المملكة العربية السعودية، و9.3 ملايين نسمة في دولة الإمارات المتحدة، وفي سلطنة عمان 4.6 ملايين نسمة، وفي دولة الكويت 4.5 ملايين نسمة، وفي قطر 2.8 مليون نسمة، والبحرين 1.5 مليون نسمة، حين يبلغ عدد المقيمين 22 مليون شخص.
يذكر أن وزارة السياحة شدّدت على السياح أثناء وجودهم في المملكة بضرورة "الامتثال للأنظمة والتعليمات المتبعة بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات.
وأشارت إلى أن "التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تتيح أداء العمرة أثناء موسم الحج".