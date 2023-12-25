الذكاء الاصطناعي وعالم الطيران.. بيانات الأداء كـ"بصمة إصبع" لكل طائرة في المستقبل.. هنا التفاصيل

وسيحتاج الإنسان إلى ساعات طويلة لتحليلها. لكن الذكاء الاصطناعي يمكنه استخلاص هذا التحليل في دقائق معدودة، مما يساعد على استبدال عملية اتخاذ القرار التقليدية والمتسلسلة بإلقاء نظرة متزامنة على العمليات على مستوى النظام. كل هذا يساعد على ضمان أن طيار الغد سيقود الطائرة الأكثر كفاءة المتاحة لمساره.