السعودية تُسلِّم رئاسة "تنفيذي السياحة" بإنجازات غير مسبوقة

وقد دعمت رئاسة السعودية مشاركة أعمق وأوسع عبر المراكز السياحية في العالم، وشهدت هيئة الأمم المتحدة للسياحة توسعًا إقليميًّا كبيرًا مع إنشاء المكتب الإقليمي للأمريكتَين في البرازيل والمكتب الإقليمي لإفريقيا في المغرب. وإضافة إلى ذلك، أُنشئت مكاتب عدة معنية بالمواضيع، بما في ذلك مرصد قانون السياحة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في أوروغواي، والمكتب المعني بالمواضيع للسياحة على طريق الحرير في أوزبكستان.