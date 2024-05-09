بأكثر من 46 ألف زائر... سوق السفر العربي يستكشف الفرص الواعدة بـ2600 عارض في ختام فعالياته

وحدد المشاركون توقعات مستقبل قطاع الطيران وأهمية الابتكار في تمكين الصناعة من استيعاب النمو الكبير في الحركة الجوية خلال جلسة بعنوان "التطلع نحو الأفق للابتكار: كيف تُحدث التكنولوجيا تحولاً في قطاع الطيران"، حيث تضمنت الجلسة التي أدارها خبير السفر مارك فراري، رؤى ثاقبة من قبل كلٍ من شركة سيريوم، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، وشركة أفييشن إكس لاب، وطيران الرياض.