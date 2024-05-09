بأكثر من 46 ألف زائر... سوق السفر العربي يستكشف الفرص الواعدة بـ2600 عارض في ختام فعالياته

شهد معرض سوق السفر العربي 2024 الذي اختتمت فعالياته اليوم حضور أكثر من 46,000 شخص بما في ذلك 33,000 زائر، حيث يمثل هذا زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي في عدد الحضور مقارنة بدورة العام الماضي الثلاثين المميزة لمعرض سوق السفر العربي، مما يسجل رقماً قياسياً جديداً للمعرض ويظهر قوة ومرونة وزخم قطاع السفر والسياحة المزدهر في الشرق الأوسط.
واجتمع أكثر من 2600 عارض من أكثر من 160 دولة في مركز دبي التجاري العالمي لاستكشاف الدوافع الكامنة وراء نمو الصناعة وتحديد الفرص المستقبلية في قطاع السياحة العالمي.
وسلطت مناقشات الاجتماعات في سوق السفر الضوء على كيفية عمل دول الخليج معاً بشكل وثيق لتبسيط العروض السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي وتبادل الخبراء في سوق الرحلات الخارجية الهندية الأفكار الرئيسية خلال جلسة "إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية للمسافرين الهنود" وتم دراسة القنوات والتوزيع وخصائص وسلوكيات المسافرين الهنود وتوقعات اتجاهات السفر للخارج في السوق على مدى العقد المقبل.
وحدد المشاركون توقعات مستقبل قطاع الطيران وأهمية الابتكار في تمكين الصناعة من استيعاب النمو الكبير في الحركة الجوية خلال جلسة بعنوان "التطلع نحو الأفق للابتكار: كيف تُحدث التكنولوجيا تحولاً في قطاع الطيران"، حيث تضمنت الجلسة التي أدارها خبير السفر مارك فراري، رؤى ثاقبة من قبل كلٍ من شركة سيريوم، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، وشركة أفييشن إكس لاب، وطيران الرياض.