بدء تشغيل طيران "يوروينجز" بين المملكة وألمانيا.. والأسعار تبدأ من 120 ريالًا

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي عن بدء تشغيل الخطوط الجوية الألمانية "يورووينجز" برحلات منتظمة للمسافرين بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية متجهة من كولن إلى جدة خلال الموسم الشتوي لعام 2024، بواقع 3 رحلات أسبوعيًّا، ابتداءً من 5 نوفمبر ومن برلين إلى جدة بواقع 3 رحلات أسبوعيًا ابتداءً من 6 نوفمبر.