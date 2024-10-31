بدء تشغيل طيران "يوروينجز" بين المملكة وألمانيا.. والأسعار تبدأ من 120 ريالًا

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي عن بدء تشغيل الخطوط الجوية الألمانية "يورووينجز" برحلات منتظمة للمسافرين بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية متجهة من كولن إلى جدة خلال الموسم الشتوي لعام 2024، بواقع 3 رحلات أسبوعيًّا، ابتداءً من 5 نوفمبر ومن برلين إلى جدة بواقع 3 رحلات أسبوعيًا ابتداءً من 6 نوفمبر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.
وتعدّ يوروينجز شركة طيران ألمانية منخفضة التكلفة تأسست في عام 1996، وتتبع لمجموعة لوفتهانزا. يقع مقرها الرئيسي في مدينة دوسلدورف، وتقدم رحلات محلية ودولية بأسعار مخفضة.
تشتهر يوروينجز بتوفير رحلات طيران أوروبية بأسعار اقتصادية، مع مجموعة واسعة من الوجهات التي تشمل مدناً داخل أوروبا، وبعض الوجهات الأخرى في شمال إفريقيا وآسيا.
يوروينجز تقدم خيارات متعددة للركاب، مثل "بيزيك" للرحلات ذات الأسعار المنخفضة، وسمارت التي تشمل مزايا إضافية، وبيزكلاس المصممة للركاب من رجال الأعمال.
وتتفاوت أسعار تذاكر يوروينجز بناءً على عدة عوامل، منها الوجهة، الموسم، ودرجة الحجز (الاقتصادية أو درجة الأعمال) بشكل عام يوروينجز هي شركة طيران منخفضة التكلفة، مما يجعل أسعارها تنافسية مقارنة بشركات الطيران الأخرى، خاصة داخل أوروبا وتبدأ أسعار الدرجة الاقتصادية ،3 وتشمل مزايا إضافية مثل حقائب مجانية.