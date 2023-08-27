رئيس "طيران الرياض": نركز على الرحلات الجوية إلى السعودية وليس المنافسة المباشرة

أكد توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض، أن الشركة لن تتنافس بشكل مباشر مع استراتيجية شركات الطيران الإقليمية الكبرى في استخدام قواعدها المحلية كمراكز لربط الرحلات الجوية.
وأضاف دوجلاس بأن الشركة تخطط للتركيز على الرحلات الجوية من السعودية وإليها، وفقًا لما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز".
وتُقدِّم شركة طيران الرياض خدماتها لعدد كبير من الوجهات المحلية والدولية في جميع أنحاء العالم. وتشمل وجهاتها المحلية جدة والدمام والمدينة المنورة، وغيرها من المدن السعودية، إضافة إلى تقديم خدماتها إلى العديد من الوجهات الدولية في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط.
وتتميز شركة طيران الرياض بتوفير خدمات متنوعة للمسافرين، بما في ذلك فئات مختلفة للمقاعد، مثل الدرجة الاقتصادية والدرجة السياحية المتميزة والدرجة الأولى.
كما توفر الشركة خدمات إضافية، مثل ترفيه الرحلة، ووجبات طعام متنوعة، وخدمات الإنترنت على متن الطائرات.
وتهدف شركة طيران الرياض لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.