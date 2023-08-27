رئيس "طيران الرياض": نركز على الرحلات الجوية إلى السعودية وليس المنافسة المباشرة

وتُقدِّم شركة طيران الرياض خدماتها لعدد كبير من الوجهات المحلية والدولية في جميع أنحاء العالم. وتشمل وجهاتها المحلية جدة والدمام والمدينة المنورة، وغيرها من المدن السعودية، إضافة إلى تقديم خدماتها إلى العديد من الوجهات الدولية في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط.