لأول مرة في الشرق الأوسط.. "العربة الذكية" تتنظركم في مطار الملك خالد.. وهذه خدماتها

وتعتمد العربات على تقنيات رؤية حاسوبية وأجهزة استشعار مخصصة لمسح العناصر ضوئيًا أثناء وضعها أو إخراجها من العربة، كما تدعم إحدى خوارزميات التعلم العميق قدرتها على التعرف على هذه العناصر بمرور الوقت.