لأول مرة في الشرق الأوسط.. "العربة الذكية" تتنظركم في مطار الملك خالد.. وهذه خدماتها

كشفت شركة مطارات الرياض عن بدء الخدمة التجريبية لعربات التسوق الذكية، والتي تطبق لأول مرة في مطارات الشرق الأوسط بعد المطارات الأمريكية والألمانية في مطار الملك خالد الدولي وكبداية أولى في الصالة رقم 5.
وأوضحت الشركة أن عربات التسّوق الذكية توفر الخدمات الآتية:
- خارطة تفاعلية تنبه المسافرين لسرعة الوصول إلى أي من المرافق أو المتاجر المتوافرة بالصالة.
- تُظهر بيانات الرحلة بالمسح الضوئي لبطاقة صعود الطائرة، أو بإدخال رقم الرحلة.
- التنبيه على رقم البوابة والوقت المتبقي لصعود الطائرة.
- استعراض أحدث العروض التسويقية.
وأشار المهندس محمد المغلوث الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن الخدمة تأتي في إطار منظومة التحّول الرقمي التي تقودها الشركة في مختلف إداراتها في مطار الملك خالد الدولي؛ بهدف تعزيز مجمل تجربة السفر وإثرائها بالمزيد من الخدمات الرقمية والخيارات التقنية الداعمة لتطلعات مختلف المسافرين، وستكون العربات مجانية.
وتعتمد العربات على تقنيات رؤية حاسوبية وأجهزة استشعار مخصصة لمسح العناصر ضوئيًا أثناء وضعها أو إخراجها من العربة، كما تدعم إحدى خوارزميات التعلم العميق قدرتها على التعرف على هذه العناصر بمرور الوقت.