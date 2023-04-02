"أوبر": سياح وزوار من 82 دولة استخدموا تطبيقنا في السعودية عام 2022

وسلطت البيانات الضوء على أهمية والحاجة المستمرة لفرص اقتصادية مرنة التي من شأنها أن تمكن السائقين من الوفاء بالتزامات أخرى وأن يكون لديهم العديد من مصادر أرباح مرنة، خاصة حاليًا بسبب الظروف الاقتصادية العالمية. ومن بين جميع السائقين الذين يستخدمون المنصة 97٪ في المملكة العربية السعودية و26٪ في الإمارات العربية المتحدة و27٪ في قطر يقودون أقل من 30 ساعة في الأسبوع لاستخدام منصة أوبر كفرصة اقتصادية إضافية.