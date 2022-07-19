"السياحة الأردنية" تهيب بالزوار السعوديين تجاهل الأفراد والتعامل مع الشركات النظامية

وبشأن الشكاوى التي تحدث عنها عضو مجلس إدارة الجمعية في تصريحاته المتعلقة بعائلة ادّعت عملها بتنظيم الرحلات السياحية واحتالت على مواطنين بـ 70 ألف دينار (350 ألف ريال سعودي) ثم اختفت بينت الوزارة أن قيمة المبلغ غير دقيق، حيث إن المبلغ الوارد بالشكوى المقدمة للوزارة يبلغ نحو 9 آلاف دينار أردني (50 ألف ريال سعودي)، لافتة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية حيال الشكوى وتم تحويل المخالف الذي لم يكن حاصلاً على ترخيص بممارسة المهنة إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.