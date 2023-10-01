مؤشر الابتكار العالمي يصدر ترتيب المملكة على مستوى العالم.. هنا التفاصيل

ويستند مؤشر الابتكار العالمي 2023 في تصنيف الدول إلى 80 مؤشرًا لتتبع اتجاهات الابتكار العالمية في أكثر من 130 اقتصادًا، مساهمًا في توجيه واضعي السياسات ورواد الأعمال لتحفيز الإبداع البشري؛ وهو ما يرتبط بقطاع السياحة ومشروعاته التي تعتمد على الابتكار والإبداع، وبرز تقرير نايت فرانك وهي وكالة عقارية متخصصة في مجال الاستشارات العقارية السكنية والتجارية عن الابتكار السياحي في المشروعات السعودية، بإضافة 12 ألف غرفة فندقية تمت إضافتهم في العام الماضي مع المؤشرات بالوصول إلى 403 آلاف غرفة مقارنة بـ128 ألف غرفة حاليًا بحلول 2030، وبإجمالي استثمارات هائلة تصل إلى 800 مليار ريال سعودي.