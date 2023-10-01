مؤشر الابتكار العالمي يصدر ترتيب المملكة على مستوى العالم.. هنا التفاصيل

كشفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) التابعة للأمم المتحدة، عن ترتيب الدول في "مؤشر الابتكار العالمي" للعام 2023 وعددها 132 دولة.
ويتضمن الترتيب لأي دولة، المؤشراتِ الفرعية لهذا المؤشر، وهي: (تطور بيئة الأعمال، والبنية التحتية، وتطور السوق، ومؤشر الرأسمال البشري، والبحث العلمي، ومؤشر المعرفة والتكنولوجيا ومخرجات الإبداع).
وقد حلت السعودية في الترتيب 48 عالميًّا، ثم قطر في المركز 50، ثم البحرين (67)، تليها عمان (69)، ثم المغرب 70، فالأردن (71)، ومصر (86).
وجاءت الإمارات الدولة العربية الأكثر ابتكارًا للعام الثامن على التوالي؛ فيما جاءت في المركز 32 على مستوى العالم.
وعلى الصعيد العالمي جاءت سويسرا في المرتبة الأولى على مستوى العالم للعام الثالث عشر على التوالي، متبوعة على التوالي بالسويد، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، وفنلندا، وهولندا، وألمانيا، والدنمارك، وكوريا الجنوبية.
وذكر التقرير أن مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام 2023، متميز كونه يتضمن كمية كبيرة من البيانات من سنوات الجائحة وما بعدها.
وأوضحت المنظمة الأممية أن نتائج التقرير في هذا العام تُستَعرَض في ظل بطء التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الفائدة والصراعات الجيوسياسية.
ويصدر مؤشر الابتكار العالمي عن كلية إدارة الأعمال العالمية (إنسياد)، بالتعاون مع جامعة كورنيل الأمريكية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ويعد أحد أهم أدوات القياس المستخدمة على نطاق دولي من قِبَل الحكومات والقطاع الخاص لتطوير منظومة الابتكار لديها.
ويستند مؤشر الابتكار العالمي 2023 في تصنيف الدول إلى 80 مؤشرًا لتتبع اتجاهات الابتكار العالمية في أكثر من 130 اقتصادًا، مساهمًا في توجيه واضعي السياسات ورواد الأعمال لتحفيز الإبداع البشري؛ وهو ما يرتبط بقطاع السياحة ومشروعاته التي تعتمد على الابتكار والإبداع، وبرز تقرير نايت فرانك وهي وكالة عقارية متخصصة في مجال الاستشارات العقارية السكنية والتجارية عن الابتكار السياحي في المشروعات السعودية، بإضافة 12 ألف غرفة فندقية تمت إضافتهم في العام الماضي مع المؤشرات بالوصول إلى 403 آلاف غرفة مقارنة بـ128 ألف غرفة حاليًا بحلول 2030، وبإجمالي استثمارات هائلة تصل إلى 800 مليار ريال سعودي.