كيف أصبحت "باتومي" الجورجية" ضِمن أفضل 10 وجهات سياحية أوروبية

يُعد عام 2005 استثنائيًّا في تاريخ مدينة باتومي جنوب غرب جورجيا، والذي شهد انطلاقة استراتيجية سياحية جديدة غيّرت وجه المدينة التي تُعرف بجوهرة البحر الأسود؛ فالمدينة العريقة التي يعود تاريخها إلى مئات السنين قبل الميلاد، وفّرت مقوماتٍ سياحية جعلت تلك المدينة أفضل مدن جورجيا، ومن بين تلك المقومات: (حديقة بوتانيكال للنباتات المثالية لعشاق الطبيعة والتخييم والشواء، وتلفريك باتومي، وساحة أوروبا، وبرج الحروف الأبجدية، وشلالات ماخون ستي، والدلافين أو الدولفينار، ومجسم علي المسلم المعروف بمجسم "علي ونينو" الواقع على شاطئ البحر الأسود في مدينة باتومي).