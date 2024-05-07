"سوق السفر العربي": 91% من السعوديين المسافرين يحجزون رحلاتهم وفنادقهم عبر الإنترنت

وتساهم نتائج التقرير، التي تم الكشف عنها في سوق السفر العربي، في تسليط الضوء على اتجاهات السفر الحالية للمسافرين السعوديين محليًّا ودوليًّا، مع تقديم مجموعة من الرؤى حول عادات الحجز، وتفضيلات السفر الخاصة بهم استنادًا إلى بيانات الحجز المسجلة لدى منصات سفر الأفراد التابعة لشركة "المسافر" خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.