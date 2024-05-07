"سوق السفر العربي": 91% من السعوديين المسافرين يحجزون رحلاتهم وفنادقهم عبر الإنترنت

لا يزال المسافرون السعوديون يبدون حماسًا كبيرًا إزاء السفر كما يتضح من خلال النمو المطرد في الطلب على السفر المحلي والدولي، بحسب تقرير جديد صادر عن شركة "المسافر".
وتساهم نتائج التقرير، التي تم الكشف عنها في سوق السفر العربي، في تسليط الضوء على اتجاهات السفر الحالية للمسافرين السعوديين محليًّا ودوليًّا، مع تقديم مجموعة من الرؤى حول عادات الحجز، وتفضيلات السفر الخاصة بهم استنادًا إلى بيانات الحجز المسجلة لدى منصات سفر الأفراد التابعة لشركة "المسافر" خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.
ويعكس الاهتمام المستمر بالسياحة المحلية نجاح المبادرات الحكومية والخاصة في تعزيز السياحة المحلية، التي أثمرت زيادة قدرها 29% في إجمالي حجم الحجوزات المحلية.
وشهدت رحلات الطيران وحدها زيادة بنسبة 27%، بينما تضاعفت الحجوزات الفندقية بنسبة 40% تقريبًا؛ لتعكس نموًّا محليًّا قويًّا.
ويلجأ المسافرون السعوديون حاليًا إلى قنوات الحجز الرقمية، ويتم إجراء 91% من إجمالي الحجوزات عبر الموقع الإلكتروني. ومع ذلك، بالنسبة للرحلات الأكثر تعقيدًا، أو التي تتطلب استشارات سفر شخصية، يختار المسافرون إجراء الحجوزات عبر الفروع، مع تسجيل 9% من مجمل الحجوزات عبر الفروع ومراكز الاتصال وتطبيق "واتساب".
ويواصل تطبيق "واتساب" تحقيق النمو كقناة حجز مهمة. ويأتي 12% من إجمالي حجوزات الفروع عبر "واتساب".
وشهد إجمالي حجوزات التطبيق نموًّا قدره 14% خلال عام 2024. فيما تتنامى شعبية خدمة أبل باي كطريقة للدفع (41% من مجمل الحجوزات خلال عام 2024 مقابل 36% خلال عام 2023).
ومع ازدهار قطاع السياحة في السعودية يحرص المسافرون على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إجازاتهم عبر التركيز على تجارب السفر الداخلي.
وأدت إضافة المزيد من مسارات الطيران، وزيادة السعة، وبناء مطارات جديدة في السعودية، إلى توفير خيارات طيران أكثر بأسعار معقولة عبر شركات الطيران الاقتصادي.
وبينما يرغب المسافرون السعوديون في الإنفاق على التجارب والإقامات الفاخرة (51% من الحجوزات الفندقية كانت في فنادق من فئة 5 نجوم)، فإنهم يستفيدون من خيارات الطيران الأقل تكلفة.
وتُظهر البيانات قفزة إجمالية من 55% في عام 2023 إلى 62% بين المسافرين الذين يختارون شركات الطيران الاقتصادية هذا العام.
وعلى مستوى السفر الدولي تم إجراء 46% من إجمالي الحجوزات هذا العام عبر شركات الطيران الاقتصادية مقارنة بـ 44% في عام 2023. أما على مستوى السفر المحلي فقد شهدت حجوزات شركات الطيران الاقتصادية قفزة في إجمالي نسبة الحجوزات من 68% في عام 2023 إلى 72% في عام 2024.