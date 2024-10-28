مع دخول نوفمبر.. منتجع "شيبارة" في وجهة "البحر الأحمر" يبدأ استقبال الزوار

وبتصميمٍ استثنائي، تتكامل الهندسة المعمارية الفريدة للمنتجع مع البيئة الطبيعية للجزيرة التي يقع عليها، من خلال اتباعه نهجًا رائدًا في مجال الاستدامة، حيث تتمازج الأشكال الدائرية للفلل المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع الأفق حين ينعكس الضوء على سطحها. كما يضم المنتجع محطة للطاقة شمسية خاصة به، ومجموعة من المرافق المتكاملة، ليعكس التزام شركة "البحر الأحمر الدولية" بمسؤوليتها مطورًا رائدًا.