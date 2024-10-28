مع دخول نوفمبر.. منتجع "شيبارة" في وجهة "البحر الأحمر" يبدأ استقبال الزوار

أعلنت شركة "البحر الأحمر الدولية" - المطوِّرة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم - عن افتتاح منتجع "شيبارة" الفاخر، رابع منتجعاتها في وجهة "البحر الأحمر"، ليبدأ باستقبال الزوار ابتداءً من شهر نوفمبر 2024.
ويُعد "شيبارة" الأيقوني، أول منتجع تمتلكه وتديره شركة "البحر الأحمر الدولية"، حيث سيوفّر تناغمًا فريدًا يجمع الفخامة والاستدامة والابتكار، ليُعيد تعريف مفهوم السياحة الفاخرة, كما يتيح المنتجع إمكانية الوصول المباشر إلى طبيعة بحرية خلابة ليتمكَّن زواره من الاستمتاع بالغوص في مياه البحر الأحمر النقية والغنية بالتنوع البيولوجي.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"البحر الأحمر الدولية" جون باغانو: نفخر بافتتاح منتجع "شيبارة" للعالم، لنسجِّل إنجازًا جديدًا لـ"البحر الأحمر الدولية" وللسياحةِ السعودية, يجسِّد هذا المنتجع الاستثنائي في كل شيء التزامنا بالتصميم المبتكر والسياحة المستدامة، ونحن متحمِّسون لاستقبال زوَّارنا الأوائل، الذين سيعيشون جمال "شيبارة" الأخَّاذ، حيث صيغت كل تفصيله بعناية فائقة لخلق ذكريات لا تمحى.
وعلى موقعٍ مميز على ساحل البحر الأحمر، تتلألأ فلل "شيبارة" الـ 73 العائمة فوق الماء والشاطئية، بفضل تصميمها المستوحى من منظر عقد من اللؤلؤ يطفو على مياه البحر الفيروزية. كما يجسّد "شيبارة" كرم الضيافة السعودي الأصيل، ليقدم لزواره تجارب فريدة لا تُنسى، تعكس قِيَم الحفاوة والكرم.
ومع جمال الطبيعة الذي يحيط بالمنتجع، يدعو "شيبارة" زواره إلى الانغماس في تجربة سياحية فاخرة، تبدأ من مرافِقِه المتميزة مثل مركز اللياقة البدنية الحديث، وصولًا إلى تجارب الطهي الاستثنائية التي يقدمها طهاة عالميون مثل الشيف "ماركو غارفانيني" الحائز على نجمة "ميشلان" الدولية. كما يمكن للزوار الاستمتاع بواحةٍ لـ "السبا" متناغمة من الطبيعة، مع 5 غرف علاج فاخرة، ليستعيدوا نشاطهم تحت أشعة الشمس الدافئة وعلى رمال الشاطئ البيضاء الناعمة.
وبتصميمٍ استثنائي، تتكامل الهندسة المعمارية الفريدة للمنتجع مع البيئة الطبيعية للجزيرة التي يقع عليها، من خلال اتباعه نهجًا رائدًا في مجال الاستدامة، حيث تتمازج الأشكال الدائرية للفلل المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع الأفق حين ينعكس الضوء على سطحها. كما يضم المنتجع محطة للطاقة شمسية خاصة به، ومجموعة من المرافق المتكاملة، ليعكس التزام شركة "البحر الأحمر الدولية" بمسؤوليتها مطورًا رائدًا.
ويقع منتجع "شيبارة" على بُعد 25 كلم من الساحل البري، ويمكن الوصول إليه برحلة بحرية تستغرق 30 إلى 40 دقيقة، أو برحلة عبر الطائرة المائية مدتها 30 دقيقة من مطار "البحر الأحمر الدولي", ويوفر هذا الموقع المنعزل ملاذًا هادئًا للباحثين عن تجربة استثنائية في أحضان الطبيعة، مع درجات حرارة معتدلة طوال العام بسبب موقعه الجغرافي الفريد.
تجدر الإشارة إلى أن مطار "البحر الأحمر الدولي" -الذي يقع على بعد 3 ساعات طيران من 250 مليون شخص حول العالم، وثماني ساعات طيران من 8% من سكان العالم- قد بدأ بتسيير رحلات داخلية منتظمة منذ شهر سبتمبر 2023، في حين انطلقت الرحلات الدولية في شهر أبريل 2024، بواقع رحلتين أسبوعيًا تربطه بمطار دبي الدولي.
ويتيح منتجع "شيبارة"، باب الحجز للإقامة فيه، مع عرضٍ لفترة محدودة، حيث يقدم ليلة مجانًا عند حجز إقامة لليلتين متتاليتين.