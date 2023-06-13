بعد زيادة الطلب على وظيفة مضيف جوي.. شروط خيالية للقبول.. تعرّف عليها

تُعد وظيفة المضيف الجوي إحدى أهم الوظائف التي تلقى قبولًا لدى الشباب والفتيات في العالم، ويتعين على المتقدمين لها التقيد بشروط خاصة؛ منها المظهر واللياقة وغيرها. ولكن ما كشفت عنه شركة طيران صينية كبرى يُعَد شرطًا غير مسبوق، وتَمثل في الحفاظ على وزن مثالي؛ مما أثار جدلًا واسعًا.