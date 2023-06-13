بعد زيادة الطلب على وظيفة مضيف جوي.. شروط خيالية للقبول.. تعرّف عليها

تُعد وظيفة المضيف الجوي إحدى أهم الوظائف التي تلقى قبولًا لدى الشباب والفتيات في العالم، ويتعين على المتقدمين لها التقيد بشروط خاصة؛ منها المظهر واللياقة وغيرها. ولكن ما كشفت عنه شركة طيران صينية كبرى يُعَد شرطًا غير مسبوق، وتَمثل في الحفاظ على وزن مثالي؛ مما أثار جدلًا واسعًا.
ودافعت الشركة عن قرارها بشأن فرض "وزن محدد" على المضيفات والهدف من الإجراء هو الحرص على لياقتهن وقدرتهن على أداء العمل وهن بصحة جيدة، لا التركيز على مظهرهن.
وجاء توضيح شركة "هاينان"، وهي من كبرى شركات الطيران في البلد الآسيوي، بعدما أثيرت ضجة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن قرار إلزام المضيفات بالحفاظ على وزن معين من أجل الاستمرار في التحليق.
وبموجب السياسة الداخلية الجديدة المعلَن عنها؛ فإن المضيفة التي يصل طولها مثلًا إلى 1.58 متر، وهو متوسط طول المرأة الصينية، عليها أن تحافظ على وزن 48 كيلوغرامًا، وفي حال تجاوزت المضيفة هذا الوزن بأقل من 5%؛ فإنها ستخضع لمتابعة شهرية وتقييم؛ لضمان عودتها إلى الوزن المطلوب.
أما إذا زاد وزن المضيفة بـ10% عما هو محدد؛ فإنها ستتعرض للتوقيف فورًا، وستخضع لما أطلق عليه "خطة نقص الوزن" تحت إشراف الشركة.
وهذا الإجراء لا يشمل المضيفات فقط؛ بل الجنسين، وهذا معناه أن المضيفين والمضيفات معًا مطالبون بالحفاظ على وزن محدد.