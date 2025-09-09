تعرف على أول هيئة سياحة عربية تحتفل رسميًّا باليوم الوطني السعودي 95

وأوضحت أن حملة "منوّرة بشوفتكم" هذا العام تقدّم برنامجًا متنوعًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية والفنية لجميع أفراد العائلة، وحرصًا على إثراء التجربة السياحية، واستقطاب المزيد من الزوّار، أطلقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 40 باقة سياحية متنوعة، وعروضًا خاصة على المطاعم، وتجارب ترفيهية متنوعة مثل جولات القوارب، أنشطة الغوص وصيد اللؤلؤ، وزيارات إلى أبرز المعالم السياحية والتراثية.