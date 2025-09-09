تعرف على أول هيئة سياحة عربية تحتفل رسميًّا باليوم الوطني السعودي 95

كشفت سارة بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، عن إطلاق حملة سياحية احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ95 في 23 سبتمبر الجاري.
مؤكدة أن العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تعزز القاسم المشترك والتاريخ الواحد والتكامل في شتى المجالات.
وأشارت بوحجي إلى أن الحملة بعنوان "منوّرة بشوفتكم" تمثل فرصة لمواصلة تعزيز الروابط الأخوية المتجذّرة، واستمرار تقديم تجارب سياحية متنوعة تعكس الضيافة البحرينية الأصيلة، وتثري إقامة الأشقاء السعوديين وزوّار مملكة البحرين، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة متميزة للسياحة، وفق صحيفة البلاد.
وأوضحت أن حملة "منوّرة بشوفتكم" هذا العام تقدّم برنامجًا متنوعًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية والفنية لجميع أفراد العائلة، وحرصًا على إثراء التجربة السياحية، واستقطاب المزيد من الزوّار، أطلقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 40 باقة سياحية متنوعة، وعروضًا خاصة على المطاعم، وتجارب ترفيهية متنوعة مثل جولات القوارب، أنشطة الغوص وصيد اللؤلؤ، وزيارات إلى أبرز المعالم السياحية والتراثية.