بعد إدراج "عروق بني معارض".. شاهد تاريخ المحميات السعودية السبعة في قائمة التراث العالمي

2016

ترك أسلاف الجماعات السكانية العربية الحالية آثارًا تدل على وجودهم، وذلك في العديد من ألواح النقوش الصخرية والكثير من النقوش الأخرى في حائل، وتؤلف جبال المنجور وراطا منحدرات صخرية لوادٍ تغطيه الرمال في الوقت الحاضر، ويمثل عددًا كبيرًا من الأشكال الآدمية والحيوانية يمتد تاريخها إلى 10000 سنة.