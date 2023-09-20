بعد إدراج "عروق بني معارض".. شاهد تاريخ المحميات السعودية السبعة في قائمة التراث العالمي

تُدرَج مواقع التراث العالمي بعد اعتمادها من لجنة التراث العالمي في اليونسكو، ضمن برنامج مواقع التراث الإنساني العالمي الذي تديره اليونسكو.
هذه المعالم قد تكون طبيعية، كالغابات وسلاسل الجبال، وقد تكون من صنع بشري، كالمعالم المعمارية من جسور أو سدود ومدن وغيرها.
وتحتضن السعودية كنوزًا هائلة من المواقع التراثية، والتي تستحق بكفاءة وشهادة الخبراء أن تنضمّ إلى قائمة التراث العالمي، والآن بعد إدراج "عروق بني معارض" أصبح للسعودية سبعة مواقع.
2008
يُعتبر موقع الحِجْر الأثري (مدائن صالح) في المملكة العربية السعودية، أول موقع لها يدرج في قائمة التراث العالمي.
كان يسمى في الماضي الحِجْر، وهو أكبر موقع مُصان لحضارة الأنباط جنوب البتراء بالأردن.
ويحوي مقابر ضخمة مُصانة جيدًا، تعود واجهاتها المزخرفة إلى القرن الأول قبل الميلاد وصولًا إلى القرن الأول الميلادي.
الموقع قائم على مسافة 500 كلم من جنوب شرق البتراء، ويشمل نحو 50 نقشًا من الحقبة السابقة للأنباط، وعددًا من رسوم الكهوف.
2010
انضمّ حي الطُّريف الذي أُسس في القرن الخامس عشر للآثار بالأسلوب المعماري النجدي الذي يتفرد به وسط شبه الجزيرة العربية.
وتنامى في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، الدور السياسي والديني لحي الطريف، وأضحى مركزًا للسلطة، ويضم آثار الكثير من القصور.
2014
انضمت جدة (عروس البحر الأحمر)، والتي لا تزال حاضنة ومعانقة لشتات زوّارها وقاطنيها منذ عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفّان، وذلك قبل إعلانها ميناءً بحريًا لمكة المكرمة عام 647 ميلاديًا.
وتعدّ جدة قلبًا حيويًا تجاريًا للمملكة، ومزيجًا من العراقة والأصالة التي تكتنف أزقتها ومعالمها الأثرية البديعة.
2016
ترك أسلاف الجماعات السكانية العربية الحالية آثارًا تدل على وجودهم، وذلك في العديد من ألواح النقوش الصخرية والكثير من النقوش الأخرى في حائل، وتؤلف جبال المنجور وراطا منحدرات صخرية لوادٍ تغطيه الرمال في الوقت الحاضر، ويمثل عددًا كبيرًا من الأشكال الآدمية والحيوانية يمتد تاريخها إلى 10000 سنة.
2018
تضمّ واحة الأحساء مجموعة من المواقع مثل الحدائق وقنوات الري وعيون المياه العذبة والآبار وبحيرة الأصفر ومبانٍ تاريخية ونسيج حضري ومواقع أثرية تقف شاهدًا على توطن البشر واستقرارهم في منطقة الخليج منذ العصر الحجري الحديث حتى يومنا هذا.
ويتمثل ذلك في الحصون التاريخية المتبقية والجوامع والينابيع والقنوات وغيرها من نظم إدارة المياه، وتعدّ واحة الأحساء أكبر واحات النخيل في العالم؛ إذ يصل عدد أشجار النخيل فيها إلى 2.5 مليون شجرة.
2021
تقع حمى في منطقة جبلية قاحلة في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وعلى أحد أقدم طرق القوافل القديمة التي كانت تعبر شبه الجزيرة العربية، وتتضمن منطقة حمى الثقافية مجموعة كبيرة من الصور المنقوشة على الصخور التي تصوِّر الصيد والحيوانات والنباتات وأساليب الحياة لثقافة امتدت على 7 آلاف عام دون انقطاع.
2023
محمية "عروق بني معارض"، وهي محمية طبيعية تقع في منطقة عسير في جنوب غرب المملكة، وأحد المواقع الطبيعية المهمة حيث تتميز بتضاريسها الجبلية الخلابة وتنوعها البيئي، وتبلغ مساحتها نحو 13 ألف كلم 2.
وتضم محمية "عروق بني معارض" مناظر طبيعية متنوعة تشمل جبالًا ووديانًا وشلالات ومستنقعات، وتعتبر هذه المناظر الطبيعية موطنًا للعديد من الكائنات الحية المتنوعة؛ بما في ذلك النباتات والحيوانات، وتعتبر المحمية موطنًا للعديد من الحيوانات المهددة بالانقراض مثل النمور العربية والغزال العربي والنعام العربي.