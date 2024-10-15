للعام الثالث على التوالي.. المملكة تروّج لوجهاتها السياحية الواعدة من قلب القاهرة

ويشارك مع الهيئة السعودية للسياحة العديدُ من الجهات؛ مثل: محافظة العلا، وكروز السعودية، إلى جانب عدد من كبرى الشركات العاملة في قطاع السياحة من شركات الطيران والفنادق ومنظمي الرحلات.