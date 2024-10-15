للعام الثالث على التوالي.. المملكة تروّج لوجهاتها السياحية الواعدة من قلب القاهرة

تُقيم الهيئةُ السعودية للسياحة للعام الثالث على التوالي، لقاءً ترويجيًّا بمشاركة عشرات الشركات والوكالات والفنادق التي تمثّل أهم مكونات منظومة السياحة السعودية في العاصمة المصرية القاهرة.
وتستعرض هيئةُ السياحة، اليوم 15 أكتوبر، في فندق سانت ريجس بالقاهرة؛ الإمكانيات الهائلة والتسهيلات المقدمة والفرص الاستثمارية بالمملكة أمام الشركات الكبرى والهيئات السياحية المصرية، والتي تعتبر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة في الترويج للسياحة السعودية، وجذب شرائح أكبر من الأسواق الإقليمية، بالإضافة إلى دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إبرام الاتفاقيات المهمة وبناء الشراكات المثمرة.
ويشارك مع الهيئة السعودية للسياحة العديدُ من الجهات؛ مثل: محافظة العلا، وكروز السعودية، إلى جانب عدد من كبرى الشركات العاملة في قطاع السياحة من شركات الطيران والفنادق ومنظمي الرحلات.