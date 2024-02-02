للمسافرين السعوديين.. مطارات ألمانيا "تحت الإضراب الشامل".. راجعوا الحجوزات

أعلنت نقابات العمال في ألمانيا بدء الإضراب في قطاع الحافلات المحلية والترام وقطارات الأنفاق في 80 مدينة في جميع أنحاء ألمانيا اليوم، إضافة إلى بعض المطارات، منها مطار هامبورغ؛ وهو ما يوجب على جميع المسافرين من السعودية مراجعة الحجوزات، خاصة المتجهة إلى المدن الألمانية الكبرى.
وفي العاصمة برلين توقَّف العاملون في هيئة النقل المحلية عن العمل حتى الساعة العاشرة صباحًا، وفي هامبورغ وكولونيا وهانوفر وأماكن أخرى.
ويتواصل الإضراب في أغلب المناطق الألمانية عدا بافاريا، وهي الوحيدة التي لم تتأثر حتى الوقت الحالي.
وأصدر مطار هامبورغ تنبيهًا للركاب بضرورة التحقق قبل السفر إلى المطار، وطلب من المسافرين مواكبة حالة رحلاتهم، والاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم، فيما لا يستبعد استمرار حدوث اضطرابات.
وأثر الإضراب في خدمات: تحميل وتفريغ الطائرة، وتوفير المعدات التقنية، ومناولة الأمتعة، وإزالة الجليد عن الطائرة، وتنظيف الأجزاء الداخلية للطائرة.
وكانت نقابة عمال الخدمات قد دعت إلى (إضراب تحذيري)، وهو تكتيك شائع في مفاوضات العقود الألمانية، فيما قالت نائبة رئيسها، كريستين بيهل: "إن الوقت قد حان لممارسة المزيد من الضغط على أصحاب العمل"، مع بدء المحادثات بشأن عقود أجور جديدة لنحو 90 ألف شخص، يعملون لدى أكثر من 130 شركة محلية. لقد فشل المشغلون في إحراز تقدم".
ويتركز النزاع حول المطالبة بظروف عمل أفضل، مثل أسبوع عمل أقصر، وأيام تعويض إضافية عن المناوبات والعمل الليلي.