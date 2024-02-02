للمسافرين السعوديين.. مطارات ألمانيا "تحت الإضراب الشامل".. راجعوا الحجوزات

وكانت نقابة عمال الخدمات قد دعت إلى (إضراب تحذيري)، وهو تكتيك شائع في مفاوضات العقود الألمانية، فيما قالت نائبة رئيسها، كريستين بيهل: "إن الوقت قد حان لممارسة المزيد من الضغط على أصحاب العمل"، مع بدء المحادثات بشأن عقود أجور جديدة لنحو 90 ألف شخص، يعملون لدى أكثر من 130 شركة محلية. لقد فشل المشغلون في إحراز تقدم".