"الطيران المدني": الرياض وجدة يتصدران مطارات المملكة في الالتزام بالمعايير

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على المركز الأول بنسبة 82 % فيما حصل مطار الملك فهد الدولي على نسبة 73 % وفي الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنويًا، حيث حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100 % فيما جاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان ثانيًا بنسبة التزام 73 % فيما حصل مطار حائل على المركز الأول.