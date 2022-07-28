غرق 64 سائحًا يوميًّا في العالم كل عام.. ووسم عالمي للتذكير بالمخاطر و 6 حلول للإنقاذ

يحتفل العالم باليوم العالمي للوقاية من الغرق الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2021 بعنوان "الوقاية من الغرق على الصعيد العالمي" يوم 25 يوليو كل عام.
ويهدف الحدث الدعوي العالمي إلى إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على الأثر المأساوي العميق للغرق على الأسر والمجتمعات، وتقديم حلول وقائية منقذة للأرواح، ويقدر أن 000 236 شخص يتعرّضون للغرق كل عام بمعدل يومي 644 شخصًا.
ويحدث أكثر من 90% من حالات الغرق في الأنهار والبحيرات والآبار وصهاريج المياه المنزلية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ويغرق 23 ألف شخص في الدول المتقدمة بمعدل 64 شخصًا يوميًّا ويشكلون 10%، وغالبًا ما يندرجون كسياح أو زوار أو مواطنين في الدول ذات الدخل المرتفع التي تعجّ بالمنتجعات البحرية.
وطرحت المنظّمة العديد من الحلول للوقاية من الغرق؛ منها تركيب حواجز للتحكم بالوصول إلى المياه وتوفير أماكن آمنة للأطفال بعيدًا عن المياه، وتعليم السباحة والسلامة المائية ومهارات الإنقاذ الآمنة، والتدريب على الإنقاذ الآمن والإنعاش، ووضع وفرض اللوائح الآمنة للقوارب والشحن، وتحسين إدارة أخطار الفيضانات.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية وسمًا بعنوان " #Drowning Prevention " الوقاية من الغرق في اليوم العالمي، وأوصت بتداوله لتذكير الناس بالحذر أكثر، وبحسب الصفحة المخصصة لليوم العالمي للوقاية من الغرق تعدّ هذه الفعالية فرصةً لتسليط الضوء على التأثير المأساوي والعميق للغرق على العائلات والمجتمعات ولتقديم الحلول للوقاية منه.
يقول مدير عام منظمة الصحة العالمية د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس: كل عام يغرق مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم يمكن الحيلولة دون وقوع معظم هذه الوفيات عبر حلول قائمة على الأدلّة ومنخفضة التكاليف.
من جانبه قال مؤسس "مؤسسة بلومبيرغ الخيرية" وسفير منظمة الصحة العالمية للأمراض غير المعدية والإصابات مايكل بلومبيرغ: "الغرق هو أحد تحديات الصحة العامة العالمية، وفي مؤسسة بلومبيرغ الخيرية نركز على تنفيذ الحلول لمنعه اليوم ننضم إلى شركائنا حول العالم في إحياء اليوم العالمي للوقاية من الغرق واتخاذ الإجراءات اللازمة.