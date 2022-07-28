غرق 64 سائحًا يوميًّا في العالم كل عام.. ووسم عالمي للتذكير بالمخاطر و 6 حلول للإنقاذ

ويحدث أكثر من 90% من حالات الغرق في الأنهار والبحيرات والآبار وصهاريج المياه المنزلية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ويغرق 23 ألف شخص في الدول المتقدمة بمعدل 64 شخصًا يوميًّا ويشكلون 10%، وغالبًا ما يندرجون كسياح أو زوار أو مواطنين في الدول ذات الدخل المرتفع التي تعجّ بالمنتجعات البحرية.