الخطوط السعودية تصعد للمركز السادس في قائمة أسرع الناقلات نموًا في العالم

وساهم في بناء العلامة التجارية في الخطوط السعودية خلال الفترة الماضية، توسيع شبكة خطوطها الجوية لربط المملكة العربية السعودية بوجهات رئيسية حول العالم، وتطوير تجربة الضيوف من خلال تحسين الخدمات والمرافق التي تقدمها، بالإضافة لذلك أعادت الشركة صياغة هويتها التجارية وانطلاق عصرها الجديد الذي يركز على التحول الرقمي وإبراز الثقافة السعودية من خلال منتجاتها وخدماتها.