الخطوط السعودية تصعد للمركز السادس في قائمة أسرع الناقلات نموًا في العالم

كشف التقرير السنوي لأفضل 50 علامة تجارية لشركات الطيران في العالم الصادر عن Brand Finance، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تقييم العلامات التجارية المستقلة والاستشارات الاستراتيجية، عن نمو قيمة العلامة التجارية للخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية بنسبة 58% منذ عام 2021.
وتقدّمت الخطوط السعودية خلال الأعوام الماضية ستة مراكز لتحتل المركز 33 في تصنيف قيمة العلامة التجارية؛ لتصبح سادس أسرع شركة طيران نمواً في قيمة العلامة التجارية لعام 2024، حيث بلغ تقييم علامتها التجارية 797.4 مليون دولار أمريكي.
ويقيّم التقرير العلامات التجارية لشركات الطيران وأكثرها قيمة حول العالم، واستطاعت الخطوط السعودية تحسين تصنيف قوة علامتها التجارية من A إلى +A لتحتل المركز الثالث كأعلى شركة طيران من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط.
وساهم في بناء العلامة التجارية في الخطوط السعودية خلال الفترة الماضية، توسيع شبكة خطوطها الجوية لربط المملكة العربية السعودية بوجهات رئيسية حول العالم، وتطوير تجربة الضيوف من خلال تحسين الخدمات والمرافق التي تقدمها، بالإضافة لذلك أعادت الشركة صياغة هويتها التجارية وانطلاق عصرها الجديد الذي يركز على التحول الرقمي وإبراز الثقافة السعودية من خلال منتجاتها وخدماتها.