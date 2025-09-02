"رجال ألمع".. وجهة سياحية تجمع الطبيعة بالتاريخ في قلب عسير

وتقع رجال ألمع على بُعد نحو 45 كيلومترًا غرب مدينة أبها، وتشتهر بقرية تراثية يتجاوز عمرها ثلاثة قرون، شُيّدت مبانيها من الحجر والطين والخشب بارتفاعات تصل إلى ثمانية طوابق، وزُيّنت واجهاتها بنقوش "القط العسيري" الشهيرة. كما تضم متحفًا تراثيًا أُنشئ عام 1985، يُعد مرجعًا حيًا لتاريخ عسير وموروثها الثقافي.