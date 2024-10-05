مضيفة جوية تكشف السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى ضياع الأمتعة في المطارات

حقق مقطع فيديو، أكثر من 11 مليون مشاهدة؛ حيث كشفت فيه "إليزابيث" التي تعمل مضيفة طيران سابقة في شركة دلتا الأمريكية للطيران، السر المتسبب أكثر في فقدان الأمتعة، وهو ترك المسافرين لعلامات السفر السابقة على أمتعتهم؛ حيث أكدت أن إزالة علامات الأمتعة القديمة تُعَد خطوة أساسية لمنع حدوث ذلك؛ بسبب أن أجهزة القراءة الإلكترونية تخطئ التوجيه في حالة وجود أكثر من علامة على الحقيبة الواحدة.
وأكدت: تذكّر دائمًا إزالة العلامات القديمة إذا كنت لا تريد أن تضيع أمتعتك.
نصحت "إليزابيث" المسافرين بمجموعة من النصائح المفيدة لتحسين تجربة السفر بشكل عام.. من بين هذه النصائح:
- تجنب طلب الثلج: حذّرت من أن الثلج على متن الطائرة يمكن أن يكون ملوثًا بالبكتيريا؛ حيث يتعرض للأسطح غير الصحية مثل الحمامات.
- تجنب القهوة والشاي الساخن: أوصت بعدم شرب القهوة أو الشاي الساخن؛ لأن إبريق الماء لا يتم استبداله أبدًا وينمو عليه العفن. وبدلًا من ذلك، نصحت بالالتزام بالماء.
- ارتدِ ملابس أنيقة: أشارت "إليزابيث" إلى أن ارتداء الملابس الأنيقة يمكن أن يزيد من فرص الحصول على معاملة خاصة من المضيفات؛ حيث يلاحظ أسلوب ملابس الركاب.
- طلب وجبات خفيفة إضافية: أوضحت إليزابيث أنه يمكن للركاب طلب وجبات خفيفة إضافية دون التقيد بوجبة واحدة فقط.
- البحث عن رحلات رخيصة: أكدت أن أفضل الأوقات للعثور على رحلات جوية رخيصة هي أيام الثلاثاء؛ حيث تكون الأسعار أكثر تنافسية.
وفي ظل الأعداد المتزايدة للمسافرين، يبقى من المهم أن يظل الركاب على علم بهذه النصائح لتجنب المواقف المحرجة أو المزعجة.