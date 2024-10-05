مضيفة جوية تكشف السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى ضياع الأمتعة في المطارات

حقق مقطع فيديو، أكثر من 11 مليون مشاهدة؛ حيث كشفت فيه "إليزابيث" التي تعمل مضيفة طيران سابقة في شركة دلتا الأمريكية للطيران، السر المتسبب أكثر في فقدان الأمتعة، وهو ترك المسافرين لعلامات السفر السابقة على أمتعتهم؛ حيث أكدت أن إزالة علامات الأمتعة القديمة تُعَد خطوة أساسية لمنع حدوث ذلك؛ بسبب أن أجهزة القراءة الإلكترونية تخطئ التوجيه في حالة وجود أكثر من علامة على الحقيبة الواحدة.