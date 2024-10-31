دبي تشهد انطلاق أعمال شركة "إتش آر إتش" للتسويق الفندقي الفاخر

وأكد علي أن "إتش آر إتش" تستهدف تلبية جميع احتياجات العملاء وبناء جدار من الثقة بينها وبين عملائها حتى تكون الاختيار الأنسب لهم، كما أن الشركة تهتم بتحقيق التنوع في البرامج وحلول السفر التي تسعي إلى تطويرها وطرحها، لافتًا إلى حرص الشركة على انتقاء أفضل الفنادق والتعاقد مع أفضل الجهات والهيئات الفندقية مع الحرص على وجود تنوع كبير في الخدمات المقدمة لكبار العملاء.