دبي تشهد انطلاق أعمال شركة "إتش آر إتش" للتسويق الفندقي الفاخر

شهدت مدينة دبي بالإمارات انطلاق أعمال شركة "HRH Luxury Escapes" بالخبرات العالمية التى تؤهلها للعمل في التسويق السياحي والفندقي ومما تتضمنه من فرص غير مسبوقة للاستمتاع بجميع الخدمات الفندقيه الفاخرة.
وقال عمرو علي، الرئيس التنفيذي لشركة "إتش آر إتش": لقد وفرنا للعملاء الكثير من الفرص غير المسبوقة لاختيار الفنادق العالمية وقضاء البرامج السياحية الجاذبة في جميع الوجهات السياحية العالمية.
وأشار علي إلى أن الدراسات السوقية التي أقامتها الشركة حول التسويق الفندقي وتسويق السياحة العالميه كشفت عن معدلات نمو كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة لدول مجلس التعاون خلال السنوات المقبلة، وذلك في ضوء تحسن الأوضاع الاقتصادية فيها وزيادة الطلب بالسوق.
وأضاف أن شركة "إتش آر إتش" لديها استراتيجة عمل فريدة ستعمل من خلالها على إثراء البرامج السياحية، حيث تتمتع الشركة بالخبرة الكافيه لوضع آفاق التطوير التسويقي للعديد من الفنادق العالمية، وخاصة في المالديف ولندن ودول الخليج والولايات المتحدة الامريكية وأوربا.
وأكد علي أن "إتش آر إتش" تستهدف تلبية جميع احتياجات العملاء وبناء جدار من الثقة بينها وبين عملائها حتى تكون الاختيار الأنسب لهم، كما أن الشركة تهتم بتحقيق التنوع في البرامج وحلول السفر التي تسعي إلى تطويرها وطرحها، لافتًا إلى حرص الشركة على انتقاء أفضل الفنادق والتعاقد مع أفضل الجهات والهيئات الفندقية مع الحرص على وجود تنوع كبير في الخدمات المقدمة لكبار العملاء.