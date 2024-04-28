وزير السياحة يكشف عن قائمة الجنسيات الأكثر زيارة للمملكة في عام 2023.. شاهد الترتيب

وأكّد الخطيب أن المملكة حقّقت أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة بشكل مبكر؛ حيث حقّقت أكثر من 100 مليون زيارة مقسمة بين السياحة الداخلية التي تخطّت 77 مليون زيارة وبين السياحة الخارجية التي وصلت إلى 27 مليون سائح أنفقوا 150 مليار ريال سعودي، ونستهدف 110 ملايين زيارة هذا العام، و150 مليون زيارة في 2030؛ وفقًا للعربية.