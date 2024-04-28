وزير السياحة يكشف عن قائمة الجنسيات الأكثر زيارة للمملكة في عام 2023.. شاهد الترتيب

أكد أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، أن عدد السياح في السعودية نما بنسبة "10%" في الربع الأول من 2024، فيما زاد إنفاقهم "17%".
وأكّد الخطيب أن المملكة حقّقت أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة بشكل مبكر؛ حيث حقّقت أكثر من 100 مليون زيارة مقسمة بين السياحة الداخلية التي تخطّت 77 مليون زيارة وبين السياحة الخارجية التي وصلت إلى 27 مليون سائح أنفقوا 150 مليار ريال سعودي، ونستهدف 110 ملايين زيارة هذا العام، و150 مليون زيارة في 2030؛ وفقًا للعربية.
وأوضح الخطيب أن المملكة بعيدة تمامًا عن المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى عدم تأثرها بارتفاع أسعار الفائدة الأمرييكية، وكل هذا يؤثّر على سوق السفر العالمي.
وبيّن الخطيب أكثر المناطق في المملكة زيارة من قبل السياح؛ حيث قال في ردّه: "الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والعلا والبحر الأحمر". وعن قائمة الجنسيات الأكثر حضورًا أشار إلى أن الخليجيّين هم في صدارة القائمة، يليهم الإنجليز، ثم الألمان.