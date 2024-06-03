من اليوم حتى نهاية سبتمبر.. البوسنة تفتح أبوابها للسعوديين دون تأشيرة

أعلنت حكومة البوسنة والهرسك بدء إعفاء السياح السعوديين من تأشيرة الدخول خلال فصل الصيف وذلك ابتداءً من اليوم 3 يونيو، وحتى نهاية سبتمبر 2024.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الإعفاء في زيادة عدد الزوار السعوديين إلى البوسنة والهرسك، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز السياحة ودفع عجلة الاقتصاد المحلي في البلدين.
ويشترط على السعوديين الراغبين في السفر إلى البوسنة والهرسك لأغراض السياحة توفير تأمين صحي وبرنامج سياحي مدفوع وتذكرة عودة، فيما يحتاج المسافرون لأغراض الأعمال إلى رسالة دعوة موثقة.
وكشفت وزارة الخارجية البوسنية عن إقرار مجلس وزراء البوسنة والهرسك للإعفاء مطلع العام 2024، حيث يهدف إلى تسهيل زيارة السعوديين وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين.
وفي هذا السياق، أصدر مجلس وزراء البوسنة والهرسك، بناءً على اقتراح وزارة الخارجية، قرارًا يلغي مؤقتًا نظام التأشيرات لمواطني المملكة العربية السعودية في البوسنة والهرسك خلال الفترة المحددة.