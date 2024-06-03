من اليوم حتى نهاية سبتمبر.. البوسنة تفتح أبوابها للسعوديين دون تأشيرة

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإعفاء في زيادة عدد الزوار السعوديين إلى البوسنة والهرسك، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز السياحة ودفع عجلة الاقتصاد المحلي في البلدين.