7 وجهات داخلية مذهلة تجذب السعوديين في إجازة الفصل الدراسي الأول.. هنا التفاصيل

السياحة في ينبع تتخصص في الأنشطة البحرية الشتوية الممتعة.. وهي الثانية مساحة على البحر الأحمر بعد جدة، وفيها تتنوع الأماكن السياحية بين البحرية وجزيرة المحار وجزيرة النورس، فضلاً عن المنتجعات المزدهرة.. وكلها أماكن سياحية، تقدم ألعابًا ورياضات البحر بتشويق ومتعة. كما توجَد مناطق سياحية في ينبع بأنماط أخرى، كمتنزهات وبحيرات الفيروز والصبح، وبحيرة ينبع الصناعية، والقلعة التركية الأثرية، وغيرها الكثير من الملاهي ومدن الألعاب والمطاعم.