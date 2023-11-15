7 وجهات داخلية مذهلة تجذب السعوديين في إجازة الفصل الدراسي الأول.. هنا التفاصيل

مع بدء إجازة الفصل الدراسي الأول الخميس المقبل، واستمرارها 9 أيام (تبدأ يوم الجمعة 17 نوفمبر، وتنتهي يوم السبت 25 نوفمبر 2023)، تصدرت العديد من الوجهات السعودية الداخلية طلبات السعوديين لقضاء الإجازة في ربوع السعودية، حيث الطقس البديع في أغلب المناطق.
تهوي قلوب السعوديين إلى ربوع الحرم المكي الشريف، حيث أداء العمرة في أوقات الإجازات.
ووفقًا لمؤشرات الحجوزات فإن العاصمة المقدسة تأتي على رأس الوجهات المطلوبة في إجازة الفصل الدراسي الأول.
تأتي المدينة المنورة في المركز الثاني من حيث أكثر الوجهات السعودية طلبًا في إجازة الفصل الدراسي الأول؛ وارتفعت أسعار الغرف الفندقية إلى 40٪ مع زيادة الطلب على زيارة المسجد النبوي الشريف.
يتوسط العلا وادٍ خصب بين جبلين؛ ما يمنحها مناخًا مذهلاً طوال العام. وتتضمن العلا: مدائن صالح، صخرة الغراميل العملاقة، جبل الفيل، حرة عويرض والتكوين البركاني المرتفع لأكثر من 600 قدم، والبلدة القديمة المحتفظة بهويتها، وقلعة موسى بن نصير، ومملكة دادان العائدة للقرن السادس قبل الميلاد، وما فيها من مقابر الأسود، ومنحوتاتها الجبلية.
السياحة في ينبع تتخصص في الأنشطة البحرية الشتوية الممتعة.. وهي الثانية مساحة على البحر الأحمر بعد جدة، وفيها تتنوع الأماكن السياحية بين البحرية وجزيرة المحار وجزيرة النورس، فضلاً عن المنتجعات المزدهرة.. وكلها أماكن سياحية، تقدم ألعابًا ورياضات البحر بتشويق ومتعة. كما توجَد مناطق سياحية في ينبع بأنماط أخرى، كمتنزهات وبحيرات الفيروز والصبح، وبحيرة ينبع الصناعية، والقلعة التركية الأثرية، وغيرها الكثير من الملاهي ومدن الألعاب والمطاعم.
بموقعها على البحر الأحمر، وأهميتها بين المدن الكبرى، تتعدد الأماكن السياحية في جدة بأنشطة شتوية، التي يأتي على رأسها كورنيش جدة بمرافقه الخدمية والترفيهية التي ستشعرك بجمال الشتاء.
تبوك نجمة الساحل الشمالي الغربي على خليج العقبة، وذات مواصفات مناخية شتوية ثلجية بيضاء على ربوع صحرائها، إضافة إلى جبال وآثار وقلاع ومتاحف ومحميات طبيعية.. فهناك قلعة ومتحف تبوك، وجبل اللوز.
عاصمة التكوينات البركانية الخلابة، وذات قلاع تاريخية في قلب الصخور، ونقوش بشرية عتيقة على واجهات الجبال. وبراري حائل شديدة التنوع، ومثالية للسفاري والتخييم الشتوي.. ولعل أبرز مناطقها جبة وقلعة عيرف وقصر برزان ومدينة فيد التاريخية ومتنزه مشار الوطني.