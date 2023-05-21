قطر للسياحة تستعرض أحدث عروض الضيافة والسفر خلال مشاركتها في معرض الرياض للسفر 2023

تقود قطر للسياحة وفدًا قطريًا يضم عشرة شركاء من قطاع الضيافة في النسخة الثالثة عشرة من معرض الرياض للسفر، والمقرر إقامته خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو الجاري في ساحة "ذي أرينا غرينادا" بالعاصمة السعودية الرياض. وتأتي هذه المشاركة في أعقاب النجاح الكبير الذي شهده قطاع السياحة القطري خلال الربع الأول من العام الحالي عبر استقطابه أكثر من مليون زائر دولي. واستحوذ الزوار القادمون من المملكة العربية السعودية على صدارة الترتيب، حيث بلغ إجمالي عدد زوار المملكة 892 ألف زائر في الربع الأول من العام وجاء معظمهم إلى قطر عبر منفذ أبو سمرة البري.
وسوف يسلط جناح قطر للسياحة بمساحته البالغة 96 مترًا مربعًا الضوء على التطور الهائل الذي شهدته مرافق البنية التحتية للوجهة السياحية وأحدث التطورات في قطاع الضيافة والذي يقدم لزوار قطر مزيجًا فريدًا يجمع بين أصالة التراث الثقافي والحداثة والتطور. وتعكس مشاركة قطر للسياحة في المعرض مدى اهتمامها بسوق السفر في المملكة العربية السعودية، وهي المشاركة الثانية لها في المعارض السياحية التي أُقيمت بالمملكة هذا العام.
وقال السيد عمر الجابر، مدير إدارة الخدمات المشتركة في قطر للسياحة: "يسعدنا أن نشارك في معرض الرياض للسفر وأن نروج لقطر كوجهة سياحية عالمية المستوى توجد في جوار أشقائنا السعوديين. إن السوق السعودية هي إحدى الأسواق الرئيسية ذات الأولوية لدينا بحسب استراتيجيتنا السياحية طويلة المدى. وما زلنا نستقبل أعدادًا كبيرة من الزوار القادمين من المملكة، ولاسيما في المناسبات والأعياد الوطنية.
"ونحن نسعى خلال مشاركتنا في النسخة المقبلة من المعرض إلى إطلاع خبراء وقادة صناعة السياحة على حجم التطورات الهائلة التي يشهدها قطاع السياحة في قطر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أحدث التيسيرات التي وفرتها الدولة للراغبين في زيارتها فيما يتعلق بإجراءات السفر. وندعو جميع رواد المعرض لزيارة جناحنا والتعرف على تجربة الضيافة العربية الأصيلة والعروض السياحية التي توفرها قطر لزوارها".
وبالإضافة إلى تعرفهم على أحدث معالم الجذب السياحي في قطر، سوف يتلقى زوار جناح قطر للسياحة نسخة من الدليل الجديد الذي يتضمن كل ما يمكن رؤيته وعمله في قطر خلال موسم الصيف، وكذلك التعرف على أحدث العروض الترويجية الخاصة بالإقامة والمعالم السياحية في قطر.
وبينما حصلت مدينة الدوحة أخيرًا على لقب عاصمة السياحة العربية لعام 2023، تواصل قطر جهودها الرامية لتعزيز قطاعها السياحي وتعمل على تنفيذ استراتيجيتها السياحية لعام 2030 والتي تسعى من خلالها إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 %. وفي إطار حرصها على تعزيز إرث استضافتها لأول بطولة لكأس العالم لكرة القدم تُقام بالمنطقة، أعادت قطر إطلاق منصة "هيّا" بحلة جديدة، حيث وحَّدت إجراءات تأشيراتها السياحية وأتاحت الفرصة لمزيدٍ من السياح الذين يحتاجون حاليًا إلى تأشيرات دخول للاستمتاع بعروضها السياحية وضيافتها العربية الأصيلة من خلال تجربة سفر أكثر سلاسة. بينما يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأكثر من 95 جنسية السفر إلى قطر من دون تأشيرة؛ يمكن لجميع الجنسيات المتبقية - بغض النظر عن فئة الوظيفة - الذين يحتاجون إلى تأشيرة، التقدم للحصول على سمة دخول مقيم في دول مجلس التعاون الخليجي (A2)عبرمنصة "هيّا".
ويُعد معرض الرياض للسفر هو أحد أكبر معارض السفر في المنطقة، حيث يستقطب قادة رفيعي المستوى في صناعة السياحة العالمية ممن يمثلون ممن يعملون لدى هيئات وطنية وإقليمية وعالمية رائدة. ويسلط المعرض الضوء على المنتجات والخدمات والاستثمارات السياحية التي تقدمها أبرز الأسماء في مجالات الإقامة والضيافة وشركات الطيران والوجهات السياحية.