قطر للسياحة تستعرض أحدث عروض الضيافة والسفر خلال مشاركتها في معرض الرياض للسفر 2023

وبينما حصلت مدينة الدوحة أخيرًا على لقب عاصمة السياحة العربية لعام 2023، تواصل قطر جهودها الرامية لتعزيز قطاعها السياحي وتعمل على تنفيذ استراتيجيتها السياحية لعام 2030 والتي تسعى من خلالها إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 %. وفي إطار حرصها على تعزيز إرث استضافتها لأول بطولة لكأس العالم لكرة القدم تُقام بالمنطقة، أعادت قطر إطلاق منصة "هيّا" بحلة جديدة، حيث وحَّدت إجراءات تأشيراتها السياحية وأتاحت الفرصة لمزيدٍ من السياح الذين يحتاجون حاليًا إلى تأشيرات دخول للاستمتاع بعروضها السياحية وضيافتها العربية الأصيلة من خلال تجربة سفر أكثر سلاسة. بينما يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأكثر من 95 جنسية السفر إلى قطر من دون تأشيرة؛ يمكن لجميع الجنسيات المتبقية - بغض النظر عن فئة الوظيفة - الذين يحتاجون إلى تأشيرة، التقدم للحصول على سمة دخول مقيم في دول مجلس التعاون الخليجي (A2)عبرمنصة "هيّا".