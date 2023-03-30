عظماء ولدوا في رمضان.. صاحب الوجه الجميل الذي أحبه الرسول والمسلمون.. وهادم الأصنام

وعندما أتى جرير إلى المدينة، وكان ذلك في شهر رمضان دخل إلى المدينة من الباب الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما رأته الناس وجدوه كما كان يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسط له النبي رداءه ليجلس عليه، ثم قال لقومه إنه إذا جاءهم كريم فلابد لهم أن يكرموه ثم نظر إلى عبد الله وتحدث معه بشأن بيت الخلصة، فقال له إنه يريده أن يخلصهم منه، فروى له جرير بن عبد الله قصته مع الخيل، فدعا له النبي، فذكر أن عبد الله بعد هذا الموقف لم يقع من على ظهر فرس نهائيًا.