الرياض تستضيف قمة المجلس العالمي للسياحة والسفر في نوفمبر المقبل

كشفت اللجنة المنظمة للنسخة الثانية والعشرين من قمة المجلس العالمي للسياحة والسفر؛ عن الخطوط العريضة وأهم الملامح ونخبة الحضور للحدث العالمي المرتقب؛ والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر2022، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض.
وتناقش قمة الرياض؛ تحت شعار "السفر من أجل مستقبل أفضل"؛ عدداً من المواضيع الهامة ذات الأولوية؛ وعلى رأسها تسريع وتيرة تعافي القطاع السياحي حول العالم، وتعزيز مرونة قطاع السياحة وقدرته على مواجهة مختلف التحديات بالمستقبل، كما سيبحثون سبل ضمان استدامة القطاع.
وبهذه المناسبة، صرح وزير السياحة السعودي، الأستاذ أحمد الخطيب، قائلاً: "ستشهد المملكة انعقاد أعمال القمة العالمية بالتزامن مع دخول قطاع السياحة فيها حقبة جديدة من الازدهار". وأضاف معاليه: "ستجمع القمة قادة ورواد القطاع من كلا القطاعين العام والخاص في العالم، ما يعزز دورها الأساسي في النهوض بمستقبل القطاع وتنميته".
وأردف الخطيب: "ما من شكٍ أن أهدافنا الطموحة في مجالات الاستثمار والاستدامة، وتجربة السفر يمكن تحقيقها من خلال التعاون بين دول العالم. وفي هذا الصدد، ستوفر القمة العالمية التي تعقد بالرياض منصة فريدة لهذه المباحثات المهمة، حيث سيحظى زوار المملكة بالحفاوة السعودية الأصيلة، وسيتعرفون على الفرص التي توفرها في هذا القطاع، خاصة وأن الرياض تعد من أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم".
كما تستضيف القمة نخبة من المتحدثين والمشاركين؛ ومن أبرزهم السيد أرنولد دونالد نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرنفال كوربوريشن ورئيس المجلس العالمي للسياحة والسفر؛ وأنتوني كابوانو الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت الدولية؛ وبول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي؛ وكريستوفر ناسيتا الرئيس والمدير التنفيذي لهيلتون؛ وماثيو أبشيرش الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيرتوزو؛ وجيري إنزيريلوالرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أبرز الشخصيات العالمية في قطاع السياحة والسفر.