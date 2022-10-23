الرياض تستضيف قمة المجلس العالمي للسياحة والسفر في نوفمبر المقبل

وأردف الخطيب: "ما من شكٍ أن أهدافنا الطموحة في مجالات الاستثمار والاستدامة، وتجربة السفر يمكن تحقيقها من خلال التعاون بين دول العالم. وفي هذا الصدد، ستوفر القمة العالمية التي تعقد بالرياض منصة فريدة لهذه المباحثات المهمة، حيث سيحظى زوار المملكة بالحفاوة السعودية الأصيلة، وسيتعرفون على الفرص التي توفرها في هذا القطاع، خاصة وأن الرياض تعد من أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم".