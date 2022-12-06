بالفيديو.. إندونيسيا تحل أهم مشكلة تُواجه السعوديين عند الوصول.. تعرف على التفاصيل
كشفت سفارة جمهورية إندونيسيا بالرياض، عن تغيير في إجراءات الوصول للسياح والزوار السعوديين؛ حيث كانت السلطات الإندونيسية تسمح بالحصول على تأشيرة الدخول للسعوديين فور الوصول عن طريق كاونترات منح التأشيرة والسداد النقدي؛ مما يؤدي إلى الوقوف ساعات حتى الحصول على التأشيرة والخروج من المطار، بالإضافة إلى مشكلة السداد النقدي بالعملة الملحية أو الدولار.
وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: إنه يمكن لحاملي جوازات السفر السعودية، التسجيل للحصول على تأشيرة إلكترونية عند الوصول (eVOA) لدخول إندونيسيا.
يتم تقديم طلبات الحصول على (eVOA) من خلال موقع الويب (http://molina.imigrasi.go.id).
تستغرق العملية (5) دقائق فقط، ولا تحتاج إلى الوقوف في طابور في محطة الوصول.
ونوهت السفارة بأن المستندات المطلوبة تشمل: جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر، أو العبور إلى دولة أخرى، وكذلك إثبات دفع رسوم التأشيرة.
يُذكر أن أكثر من 6 ملايين سائح أجنبي زاروا بالي في عام 2019 قبل جائحة كورونا؛ مما يمثل أكثر من ثلث عدد السائحين لإندونيسيا؛ في حين بلغ عدد السياح السعوديين 166 ألف سائح.