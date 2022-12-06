بالفيديو.. إندونيسيا تحل أهم مشكلة تُواجه السعوديين عند الوصول.. تعرف على التفاصيل

كشفت سفارة جمهورية إندونيسيا بالرياض، عن تغيير في إجراءات الوصول للسياح والزوار السعوديين؛ حيث كانت السلطات الإندونيسية تسمح بالحصول على تأشيرة الدخول للسعوديين فور الوصول عن طريق كاونترات منح التأشيرة والسداد النقدي؛ مما يؤدي إلى الوقوف ساعات حتى الحصول على التأشيرة والخروج من المطار، بالإضافة إلى مشكلة السداد النقدي بالعملة الملحية أو الدولار.