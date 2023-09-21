انتبهوا.. هذا المطار لن يتعامل مع جوازات سفر للمسافرين من هذا التاريخ

أعلن مسؤولون في مطار"شانغي"، وهو أحد أفضل المطارات في العالم في سنغافورة سيقدم تصاريح هجرة آلية تسمح للمسافرين بمغادرة البلاد من دون جوازات سفر، ومن خلال استخدام البيانات البيومترية فقط، وذلك اعتبارًا من عام 2024 .

وأعلنت وزيرة الاتصالات في سنغافورة، جوزفين تيو أن البلاد ستكون واحدة من الدول القليلة الأولى في العالم التي تقدم تصريحًا آليًا للهجرة من دون جواز سفر، وتُعد التكنولوجيا البيومترية إلى جانب برامج التعرف على الوجه، قيد الاستخدام بالفعل إلى حد ما في مطار "شانغي" بالممرات الآلية عند نقاط تفتيش الهجرة وفق سي إن إن.

وستُستَخدم القياسات الحيوية لإنشاء رمز مصادقة واحد يتم توظيفه في نقاط اتصال آلية مختلفة، بدءًا من تسليم الحقائب، إلى تصريح الهجرة والصعود على متن الطائرة، ما يلغي الحاجة إلى وثائق السفر المادية، مثل بطاقات الصعود إلى الطائرة، وجوازات السفر.