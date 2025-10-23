الطيران المدني: تراجع شكاوى الأمتعة وارتفاع ملاحظات المسافرين على الرحلات في سبتمبر

وأوضحت الهيئة في بيانها أن إجمالي عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين على شركات الطيران بلغ 2,399 شكوى خلال شهر سبتمبر، مبينةً أن شركة طيران أديل جاءت في صدارة الشركات الأقل شكاوى بواقع 38 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة بلغت 98% ضمن المدة المحددة.