الطيران المدني: تراجع شكاوى الأمتعة وارتفاع ملاحظات المسافرين على الرحلات في سبتمبر

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني مؤشرها الشهري لتصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر سبتمبر 2025، والذي أظهر استمرار تراجع شكاوى المسافرين في عدد من الفئات، مقابل ارتفاع نسبة المعالجة الفورية للشكاوى المقدمة من العملاء إلى مستويات قياسية.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن إجمالي عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين على شركات الطيران بلغ 2,399 شكوى خلال شهر سبتمبر، مبينةً أن شركة طيران أديل جاءت في صدارة الشركات الأقل شكاوى بواقع 38 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة بلغت 98% ضمن المدة المحددة.
وجاءت شركة طيران ناس في المرتبة الثانية بواقع 43 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة 100%، فيما حلّت الخطوط السعودية ثالثًا بـ 54 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة بلغت 90%.
وبيّنت الهيئة أن أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا خلال الشهر كانت عن الرحلات أولًا، ثم خدمات الأمتعة، تليها التذاكر، في مؤشر يعكس تحسن أداء شركات الطيران في إدارة شكاوى الأمتعة تحديدًا مقارنة بالأشهر الماضية.
وفيما يخص أداء المطارات، كشفت الهيئة أن مطار الملك خالد الدولي بالرياض تصدّر قائمة أقل المطارات شكاوى ضمن فئة المطارات الدولية التي يتجاوز عدد مسافريها 6 ملايين مسافر سنويًا، بنسبة بلغت 0.4% لكل 100 ألف مسافر فقط، بعدد 15 شكوى، وبنسبة معالجة بلغت 100% في الوقت المحدد.
كما حصل مطار أبها الدولي على المرتبة الأولى ضمن فئة المطارات الدولية التي يقل عدد مسافريها عن 6 ملايين سنويًا، بنسبة 1% لكل 100 ألف مسافر، بواقع 4 شكاوى فقط، مع معالجة كاملة في المدة المحددة بنسبة 100%.
وفي فئة المطارات الداخلية، تصدّر مطار شرورة القائمة كأقل المطارات شكاوى، بنسبة 6% لكل 100 ألف مسافر، بواقع شكوى واحدة فقط، وبنسبة معالجة كاملة 100%.
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن إصدار مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات يأتي في إطار جهودها لتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة بين مقدمي الخدمات، وتزويد المسافرين بالمعلومات الدقيقة حول أداء شركات الطيران والمطارات في التعامل مع الشكاوى، بما يتيح لهم اختيار مقدّم الخدمة الأفضل، ويُحفّز شركات النقل على تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى رضا العملاء.