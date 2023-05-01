قريبًا.. ناقلٌ جوي رابع في أجواء المملكة.. الطيران المدني يطرح رخصة جديدة

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية -عبر منصة تويتر- المستثمرين الراغبين في الحصول على رخصة ناقل جوي وطني اقتصادي لتشغيل رحلات داخلية ودولية من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، إلى التقدم للمنافسة العامة للحصول على الرخصة من خلال خطاب رسمي؛ بهدف رفع مستوى التنافسية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، بالوصول إلى 330 مليون مسافر، وزيادة عدد الوجهات إلى أكثر من 250 وجهة دولية بحلول 2030.