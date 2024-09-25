سفارة خادم الحرمين بالقاهرة تدشن احتفالاتها باليوم الوطني الـ94

وكانت سفارة السعودية قد أصدرت تقريرًا بمناسبة ذكرى العيد الوطني، تناولت فيه العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، وأن ذكرى اليوم الوطني السعودي مناسبة للوقوف على أهم المحطات التاريخية التي مرت بها العلاقات السعودية-المصرية عبر عقود طويلة، شهدت خلالها تلك العلاقات منعطفات وأحداثًا، سجَّل فيها شعبا وقيادتا البلدَين الشقيقَين بحروف من نور مواقف تعكس عمق الروابط والوشائج التي أبت إلا أن تصمد في وجه كل المحن والتحديات، وهي الروابط التي تمت ترجمتها في سجل المواقف بينهما، وفي صورة عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي ملفات التعاون المشترك كافة بين الحكومات المتعاقبة في السعودية ومصر. ‫