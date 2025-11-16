إيرباص: الشرق الأوسط يحتاج ٤٠٨٠ طائرة جديدة خلال ٢٠ عامًا

كشفت شركة "إيرباص" عن توقعات جديدة ترسم ملامح مستقبل الطيران في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن المنطقة لم تعد مجرّد نقطة عبور بين القارات، بل باتت تتحوّل بسرعة إلى مركز عالمي رئيسي لصناعة الطيران، مع طلب متصاعد سيضاعف حجم الأسطول خلال العقدين المقبلين.
وأشارت البيانات الصادرة عن الشركة الأوروبية إلى أن أسطول الطائرات العامل في الشرق الأوسط يبلغ حاليًا ١٤٨٠ طائرة (في عام ٢٠٢٤)، ومن المتوقع أن يقفز إلى نحو ٣٧٠٠ طائرة بحلول عام ٢٠٤٤، ما يمثل زيادة تفوق ١٤٠٪، مدفوعة بالنمو في حركة السفر وتوسّع شبكات الربط الجوي.
وبحسب توقعات "إيرباص"، ستحتاج شركات الطيران في المنطقة إلى ٤٠٨٠ طائرة ركاب جديدة لتلبية الطلب المستقبلي، تتوزع على ٢٣٨٠ طائرة ذات ممر واحد، و١٧٠٠ طائرة عريضة البدن.
وتعكس هذه المؤشرات الطفرة المنتظرة في المطارات الخليجية والشرق أوسطية، والقدرة المتنامية على استيعاب ملايين المسافرين سنويًا، إلى جانب استراتيجيات التوسع التي تتبعها الناقلات الوطنية، لا سيما في دول الخليج.
كما تشير التوقعات إلى أن المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة من التأثير العالمي، بفضل توسّع الخطوط البعيدة، والنمو المستمر في أساطيل الشركات الكبرى، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للمطارات والتقنيات الحديثة في النقل الجوي.
وأكدت "إيرباص" أن العقدين القادمين سيشهدان تحوّلًا كبيرًا في خريطة الطيران الدولية، مع صعود الشرق الأوسط كأحد أسرع أسواق العالم نموًا، وأكثرها تأثيرًا في حركة السفر والطلب على الطائرات.