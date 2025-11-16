إيرباص: الشرق الأوسط يحتاج ٤٠٨٠ طائرة جديدة خلال ٢٠ عامًا

وأشارت البيانات الصادرة عن الشركة الأوروبية إلى أن أسطول الطائرات العامل في الشرق الأوسط يبلغ حاليًا ١٤٨٠ طائرة (في عام ٢٠٢٤)، ومن المتوقع أن يقفز إلى نحو ٣٧٠٠ طائرة بحلول عام ٢٠٤٤، ما يمثل زيادة تفوق ١٤٠٪، مدفوعة بالنمو في حركة السفر وتوسّع شبكات الربط الجوي.