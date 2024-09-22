"ماستر كي" تحتفل باليوم الوطني 94.. رفع سقف الطموحات بعد تصدرها قائمة أسرع شركات التسويق نموًا بالمملكة

أعلنت "ماستر كي"، الشركة الرائدة في قطاع التسويق السياحي في المملكة العربية السعودية عن انطلاقة جديدة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 94، مما يعزز من مكانة التنمية السياحية والرؤية المباركة 2030، حيث تعد "ماستر كي" منصة متميزة في التسويق السياحي والضيافة.
وقال محمد زين، مدير عام شركة ماستر كي، إن قطاع السياحة في المملكة أحد أسرع القطاعات نموًا في المنطقة، حيث تسعى المملكة إلى استقبال 150 مليون زيارة سياحية سنويًا بحلول عام 2030، مع زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3 % إلى 10 %.
وأشار "زين" إلى تحقيق القطاع السياحي السعودي في النصف الأول من عام 2024 نموًا ملحوظًا، حيث استقبلت المملكة أكثر من 60 مليون زيارة، وارتفع عدد الغرف المخدومة إلى 392,272 غرفة، وفي هذا السياق، تشكل شركة ماستر كي للتسويق عنصرًا محوريًا في هذا النمو، من خلال تقديم حلول مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد على تسويق الوجهات السياحية والفنادق والمنتجعات داخل المملكة.
وأوضح "زين" أنه من خلال هذه المعطيات تتجه "ماستر كي" لتعزيز قدراتها التقنية وتطوير أدوات التسويق لتوفير تجربة سلسة ومتكاملة لمحفظتها.
وسيتم توجيه اهتمام كبير بالتسويق بالذكاء الاصطناعي؛ لتحليل بيانات السوق وتقديم توصيات مخصصة للمستخدمين، مما يُسهم في تحسين تجربة العملاء. كما سيُسهم التمويل في دعم جهود التسويق لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة وعي الجمهور بالعلامة التجارية.
يُذكر أن شركة "ماستر كي" شهدت منذ انطلاقها قبل عامين نموًا ملحوظًا في محفظتها، وزيادة في نسبة العملاء المدرجين في محفظتها بنسبة تتجاوز 40 ٪ في المواسم السياحية، مما يعزز من مكانتها كخيار مفضل للباحثين عن الوصول إلى العملاء في القطاع السياحي بالمملكة.