"ماستر كي" تحتفل باليوم الوطني 94.. رفع سقف الطموحات بعد تصدرها قائمة أسرع شركات التسويق نموًا بالمملكة

وأشار "زين" إلى تحقيق القطاع السياحي السعودي في النصف الأول من عام 2024 نموًا ملحوظًا، حيث استقبلت المملكة أكثر من 60 مليون زيارة، وارتفع عدد الغرف المخدومة إلى 392,272 غرفة، وفي هذا السياق، تشكل شركة ماستر كي للتسويق عنصرًا محوريًا في هذا النمو، من خلال تقديم حلول مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد على تسويق الوجهات السياحية والفنادق والمنتجعات داخل المملكة.